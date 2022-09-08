Газета
Политика

Военные Белоруссии отработают на учениях освобождение временно захваченных территорий

Ведомости

В Белоруссии начались командно-штабные учения, в ходе которых будет отработано ведение боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником, сообщили в пресс-службе минбороны республики.

Учения продлятся до 14 сентября на Брестском полигоне и ряде участков местности в Минской и Витебской областях. Перед военными также поставлены задачи по отработке восстановления контроля над государственной границей в зонах ответственности объединений, авиационной поддержки войск, обеспечения силовых мер военного положения, борьбы с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) противника и незаконными вооруженными формированиями.

«Численность привлекаемых войск, вооружения и военной техники не превышает уровень, подлежащий обязательному уведомлению в соответствии с Венским документом 2011 года», – говорится в сообщении пресс-службы.

Учения пройдут под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Белоруссии Виктора Гулевича. Для наблюдения за ходом учений белорусская сторона пригласила представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных при минобороны республики.

В августе российские и белорусские военнослужащие ВВС и ПВО провели совместные учения на полигонах двух государств, сообщало «БелТА». Учения проводились в два этапа: с 9 по 11 августа на территории Белоруссии, а с 22 по 25 августа — на полигоне «Ашулук» в Астраханской области.

В России с 30 августа по 5 сентября прошли масштабные командно-штабные учения «Восток-2022», в которых приняли участие воинские контингенты других государств. Как сообщалось ранее, от ВС Белоруссии в этих учениях планировалось участие более 250 военных.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных