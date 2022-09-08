Военные Белоруссии отработают на учениях освобождение временно захваченных территорий
В Белоруссии начались командно-штабные учения, в ходе которых будет отработано ведение боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником, сообщили в пресс-службе минбороны республики.
Учения продлятся до 14 сентября на Брестском полигоне и ряде участков местности в Минской и Витебской областях. Перед военными также поставлены задачи по отработке восстановления контроля над государственной границей в зонах ответственности объединений, авиационной поддержки войск, обеспечения силовых мер военного положения, борьбы с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) противника и незаконными вооруженными формированиями.
«Численность привлекаемых войск, вооружения и военной техники не превышает уровень, подлежащий обязательному уведомлению в соответствии с Венским документом 2011 года», – говорится в сообщении пресс-службы.
Учения пройдут под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Белоруссии Виктора Гулевича. Для наблюдения за ходом учений белорусская сторона пригласила представителей военно-дипломатического корпуса зарубежных стран, аккредитованных при минобороны республики.
В августе российские и белорусские военнослужащие ВВС и ПВО провели совместные учения на полигонах двух государств, сообщало «БелТА». Учения проводились в два этапа: с 9 по 11 августа на территории Белоруссии, а с 22 по 25 августа — на полигоне «Ашулук» в Астраханской области.
В России с 30 августа по 5 сентября прошли масштабные командно-штабные учения «Восток-2022», в которых приняли участие воинские контингенты других государств. Как сообщалось ранее, от ВС Белоруссии в этих учениях планировалось участие более 250 военных.