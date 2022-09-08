Военные Белоруссии отработают на учениях освобождение временно захваченных территорий

В августе российские и белорусские военнослужащие ВВС и ПВО провели совместные учения на полигонах двух государств, сообщало «БелТА». Учения проводились в два этапа: с 9 по 11 августа на территории Белоруссии, а с 22 по 25 августа — на полигоне «Ашулук» в Астраханской области.