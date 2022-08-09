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Россия и Белоруссия проведут совместные учения

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Российские и белорусские военнослужащие ВВС и ПВО проведут совместные учения на полигонах двух государств, сообщило «Белта» со ссылкой на минобороны Белоруссии.

Учения пройдут в два этапа: с 9 по 11 августа на территории Белоруссии, а с 22 по 25 августа — на полигоне «Ашулук» в Астраханской области. В учении примет участие личный состав и вооружение, военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск. 

Цель учений – повысить слаженность соединений и воинских частей, отметили в минобороны республики.

В России с 30 августа по 5 сентября пройдут масштабные командно-штабные учения «Восток-2022», в которых примут участие воинские контингенты других государств. От ВС Белоруссии в этих учениях примут участие более 250 военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных