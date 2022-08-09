Россия и Белоруссия проведут совместные учения
Российские и белорусские военнослужащие ВВС и ПВО проведут совместные учения на полигонах двух государств, сообщило «Белта» со ссылкой на минобороны Белоруссии.
Учения пройдут в два этапа: с 9 по 11 августа на территории Белоруссии, а с 22 по 25 августа — на полигоне «Ашулук» в Астраханской области. В учении примет участие личный состав и вооружение, военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск.
Цель учений – повысить слаженность соединений и воинских частей, отметили в минобороны республики.
В России с 30 августа по 5 сентября пройдут масштабные командно-штабные учения «Восток-2022», в которых примут участие воинские контингенты других государств. От ВС Белоруссии в этих учениях примут участие более 250 военных.
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