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Политика

Посол России в Канаде назвал абсурдными призывы удержать турбины для «Северного потока»

Ведомости

Призывы «Канадского украинского конгресса» (общественная организация, объединяющая политические, общественные, культурные организации украинцев Канады, внесена Минюстом в перечень нежелательных организаций) к властям страны о высылке российских дипломатов и удержании турбин для «Северного потока» являются абсурдными и противоречащими интересам канадцев, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на посла России в Канаде Олега Степанова.

Дипломат назвал глав конгресса «потомками нацистских приспешников», которые пытаются «приватизировать канадскую внешнюю политику» и направить ее в «иррациональное русло». Степанов отметил, что в лозунгах организации «логика отсутствует». «Просто слепая ненависть ко всему русскому. Тут поле для работы уже не дипломатов, а специалистов в области психиатрии», — добавил российский посол.

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При этом Степанов отметил, что посольство и два генконсульства России продолжат заниматься анализом внешней и внутренней политики Канады и поддерживать двусторонние межправительственные каналы связи.

На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ 31 августа, не возобновит работу 2 сентября из-за наличия неисправностей. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью. Президент РФ Владимир Путин в рамках ВЭФ заявил, что Россия готова «уже завтра» возобновить работу «Северного потока — 2» и поставку газа в Европу, но сделать это мешают западные санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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