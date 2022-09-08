Посол России в Канаде назвал абсурдными призывы удержать турбины для «Северного потока»

На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ 31 августа, не возобновит работу 2 сентября из-за наличия неисправностей. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью. Президент РФ Владимир Путин в рамках ВЭФ заявил, что Россия готова «уже завтра» возобновить работу «Северного потока — 2» и поставку газа в Европу, но сделать это мешают западные санкции.