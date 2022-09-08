Посол России в Канаде назвал абсурдными призывы удержать турбины для «Северного потока»
Призывы «Канадского украинского конгресса» (общественная организация, объединяющая политические, общественные, культурные организации украинцев Канады, внесена Минюстом в перечень нежелательных организаций) к властям страны о высылке российских дипломатов и удержании турбин для «Северного потока» являются абсурдными и противоречащими интересам канадцев, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на посла России в Канаде Олега Степанова.
Дипломат назвал глав конгресса «потомками нацистских приспешников», которые пытаются «приватизировать канадскую внешнюю политику» и направить ее в «иррациональное русло». Степанов отметил, что в лозунгах организации «логика отсутствует». «Просто слепая ненависть ко всему русскому. Тут поле для работы уже не дипломатов, а специалистов в области психиатрии», — добавил российский посол.
При этом Степанов отметил, что посольство и два генконсульства России продолжат заниматься анализом внешней и внутренней политики Канады и поддерживать двусторонние межправительственные каналы связи.
На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что последняя газоперекачивающая турбина, которая была остановлена для проведения планово-предупредительных работ 31 августа, не возобновит работу 2 сентября из-за наличия неисправностей. После этого прокачка газа по «Северному потоку» была остановлена полностью. Президент РФ Владимир Путин в рамках ВЭФ заявил, что Россия готова «уже завтра» возобновить работу «Северного потока — 2» и поставку газа в Европу, но сделать это мешают западные санкции.
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