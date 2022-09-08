Politico: в ЕС больше не думают о новых санкциях против России

Газета также указывает на то, что Европе все труднее найти меры, которые нанесли бы России больший вред, чем ЕС. «Текущий энергетический кризис нервирует всех политических лидеров, потому что они боятся политических последствий. Во многих странах речь идет о выживании их правительств», — заявил другой чиновник ЕС в разговоре с изданием.