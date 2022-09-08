Politico: в ЕС больше не думают о новых санкциях против России
В Евросоюзе перестали думать о введении новых санкций против России. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников ЕС.
По словам собеседника издания, Евросоюзу сейчас попросту не до санкций, так что блок перестал думать о введении дополнительных ограничений.
«Аппетит ослаб», — сказал дипломат одной из стран ЕС. Он отметил, что принятие новых ограничений обходится все труднее с каждым новым санкционным пакетом.
Источник уточнил, что власти стран ЕС опасаются реакции Венгрии на новые предложения по ограничениям. Отмечается, что власти страны могут заблокировать принятие новое пакета санкций.
Опасения вызывает и позиция Италии по данному вопросу, когда в стране будет сформировано новое правительство. В начале сентября лидер итальянской партии «Лига» и бывший министр внутренних дел Маттео Сальвини призвал власти ЕС возместить Италии убытки из-за антироссийских санкций. Ограничения он назвал «неэффективными».
Газета также указывает на то, что Европе все труднее найти меры, которые нанесли бы России больший вред, чем ЕС. «Текущий энергетический кризис нервирует всех политических лидеров, потому что они боятся политических последствий. Во многих странах речь идет о выживании их правительств», — заявил другой чиновник ЕС в разговоре с изданием.
Ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции не принесли желаемого результата. По его словам, ослабить Россию не удалось, военные действия на Украине также продолжаются. «Вызванные санкциями инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени», — отметил премьер.
До этого об усталости от антироссийских санкций граждан стран ЕС говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что европейцев очень заботит предстоящая зима. При этом, по его мнению, в сложившейся ситуации виноваты не санкции ЕС, а политика России, которая «превращает энергетику в оружие».
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