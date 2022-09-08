Газета
Политика

Politico: в ЕС больше не думают о новых санкциях против России

Ведомости

В Евросоюзе перестали думать о введении новых санкций против России. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников ЕС. 

По словам собеседника издания, Евросоюзу сейчас попросту не до санкций, так что блок перестал думать о введении дополнительных ограничений. 

«Аппетит ослаб», — сказал дипломат одной из стран ЕС. Он отметил, что принятие новых ограничений обходится все труднее с каждым новым санкционным пакетом.

Источник уточнил, что власти стран ЕС опасаются реакции Венгрии на новые предложения по ограничениям. Отмечается, что власти страны могут заблокировать принятие новое пакета санкций. 

Ранее по теме: Орбан заявил, что санкции против России могут «поставить Европу на колени»

Опасения вызывает и позиция Италии по данному вопросу, когда в стране будет сформировано новое правительство. В начале сентября лидер итальянской партии «Лига» и бывший министр внутренних дел Маттео Сальвини призвал власти ЕС возместить Италии убытки из-за антироссийских санкций. Ограничения он назвал «неэффективными».

Газета также указывает на то, что Европе все труднее найти меры, которые нанесли бы России больший вред, чем ЕС. «Текущий энергетический кризис нервирует всех политических лидеров, потому что они боятся политических последствий. Во многих странах речь идет о выживании их правительств», — заявил другой чиновник ЕС в разговоре с изданием.

Ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции не принесли желаемого результата. По его словам, ослабить Россию не удалось, военные действия на Украине также продолжаются. «Вызванные санкциями инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени», — отметил премьер. 

До этого об усталости от антироссийских санкций граждан стран ЕС говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что европейцев очень заботит предстоящая зима. При этом, по его мнению, в сложившейся ситуации виноваты не санкции ЕС, а политика России, которая «превращает энергетику в оружие». 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных