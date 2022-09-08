Польша может предъявить территориальные претензии Чехии

Издание отмечает, что с 1992 г. этим делом занималась польско-чешская пограничная комиссия, а в 2005 г. правительство Чехии даже предложило финансовую компенсацию, однако Польша ее отклонила. Депутат Европарламента от партии «Гражданская платформа» Ян Ольбрихт, в свою очередь, раскритиковал эту инициативу.