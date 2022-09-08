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Польша может предъявить территориальные претензии Чехии

Ведомости

Правительство Польши в ближайшее время может предъявить территориальные претензии Чехии, пишет издание Rzeczpospolita.

«368,44 га — именно столько Прага должна вернуть Варшаве. Речь идет о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х гг.», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что с 1992 г. этим делом занималась польско-чешская пограничная комиссия, а в 2005 г. правительство Чехии даже предложило финансовую компенсацию, однако Польша ее отклонила. Депутат Европарламента от партии «Гражданская платформа» Ян Ольбрихт, в свою очередь, раскритиковал эту инициативу.

«Момент, в котором оказались Европа и мир из-за конфликта на Украине, не подходит для решения спорных вопросов с соседями», — отметил политик.

В 1958 г. между двумя странами произошла корректировка границ — власти Польской Народной Республики передали Чехословакии земли площадью 1205,9 га, а власти Чехии польской стороне — 837,46 га.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных