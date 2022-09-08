Польша может предъявить территориальные претензии Чехии
Правительство Польши в ближайшее время может предъявить территориальные претензии Чехии, пишет издание Rzeczpospolita.
«368,44 га — именно столько Прага должна вернуть Варшаве. Речь идет о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х гг.», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что с 1992 г. этим делом занималась польско-чешская пограничная комиссия, а в 2005 г. правительство Чехии даже предложило финансовую компенсацию, однако Польша ее отклонила. Депутат Европарламента от партии «Гражданская платформа» Ян Ольбрихт, в свою очередь, раскритиковал эту инициативу.
«Момент, в котором оказались Европа и мир из-за конфликта на Украине, не подходит для решения спорных вопросов с соседями», — отметил политик.
В 1958 г. между двумя странами произошла корректировка границ — власти Польской Народной Республики передали Чехословакии земли площадью 1205,9 га, а власти Чехии польской стороне — 837,46 га.
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