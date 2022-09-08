МИД не получил стенограмму выступления Борреля с заявлением о России
Россия запросила стенограмму слов главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, произнесенных им 5 сентября на межпарламентской конференции Европарламента в Праге, однако до сих пор так и не получила документ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
Захарова ответила отрицательно на вопрос журналистов о том, получила ли российская сторона стенограмму.
«Мы ожидаем и настойчиво добиваемся получения официальной двуязычной стенограммы слов Борреля, направили в европейскую внешнеполитическую службу ноту с соответствующим требованием, замотать эту историю еэсовцам мы не дадим», — сказала она (цитата по ТАСС).
Представитель российского МИДа также добавила, что обвинения в адрес России в «фашизме» кощунственны. Она подчеркнула, что Россию не удовлетворят оправдания о «некачественном переводе», и призвала «не приглушать скандалы».
Во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента в Праге Боррель перешел на родной ему испанский язык. Согласно официальному переводу на английский, он заявил, что у ЕС нет плана, «как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим». Позже офис Борреля заявил, что в переводе допустили неточность.
На высказывание политика отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что такими заявлениями Боррель «обнуляет себя как дипломат». На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия запросила стенограмму выступления главы европейской дипломатии.
7 сентября слова Борреля также прокомментировал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме. «Он [Жозеп Боррель] просто мелет языком, он большой специалист по этой части. Но бог с ним, Бог ему судья», — сказал президент.
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