МИД не получил стенограмму выступления Борреля с заявлением о России

Во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента в Праге Боррель перешел на родной ему испанский язык. Согласно официальному переводу на английский, он заявил, что у ЕС нет плана, «как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим». Позже офис Борреля заявил, что в переводе допустили неточность.