Газета
Политика

МИД не получил стенограмму выступления Борреля с заявлением о России

Ведомости

Россия запросила стенограмму слов главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, произнесенных им 5 сентября на межпарламентской конференции Европарламента в Праге, однако до сих пор так и не получила документ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга. 

Захарова ответила отрицательно на вопрос журналистов о том, получила ли российская сторона стенограмму. 

«Мы ожидаем и настойчиво добиваемся получения официальной двуязычной стенограммы слов Борреля, направили в европейскую внешнеполитическую службу ноту с соответствующим требованием, замотать эту историю еэсовцам мы не дадим», — сказала она (цитата по ТАСС). 

Представитель российского МИДа также добавила, что обвинения в адрес России в «фашизме» кощунственны. Она подчеркнула, что Россию не удовлетворят оправдания о «некачественном переводе», и призвала «не приглушать скандалы».

Во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента в Праге Боррель перешел на родной ему испанский язык. Согласно официальному переводу на английский, он заявил, что у ЕС нет плана, «как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим». Позже офис Борреля заявил, что в переводе допустили неточность.

На высказывание политика отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что такими заявлениями Боррель «обнуляет себя как дипломат». На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия запросила стенограмму выступления главы европейской дипломатии. 

7 сентября слова Борреля также прокомментировал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме. «Он [Жозеп Боррель] просто мелет языком, он большой специалист по этой части. Но бог с ним, Бог ему судья», — сказал президент.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Путин прокомментировал слова Борреля о «фашистской России»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных