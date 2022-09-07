Путин прокомментировал слова Борреля о «фашистской России»
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал Россию «фашистским государством».
«Он (Жозеп Боррель) просто мелет языком, он большой специалист по этой части. Но Бог с ним, Бог ему судья», — заявил президент. Путин также напомнил слова Борреля о том, что конфликт между Россией и Украиной будет завершен на поле боя. Путин назвал это странной дипломатической установкой и сказал, что эту риторику можно было бы понять, если бы Боррель был не дипломатом, а «министром обороны какой-то страны».
5 сентября, в рамках конференции Европарламента в Праге, Боррель заявил об отсутствии конкретного плана для победы «фашистской России». Пресс-секретарь главы европейской дипломатии позднее уточнил, что вопрос о «фашистской России» Борреллю задал эстонский политик Марко Михкельсон.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия запросила в офисе господина Борреля стенограмму его выступления на испанском языке, но «ее не дают». Лавров сказал, что если высказывание Борреля подтвердится, «то у нас, конечно, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми».
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