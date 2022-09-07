Путин прокомментировал слова Борреля о «фашистской России»

«Он (Жозеп Боррель) просто мелет языком, он большой специалист по этой части. Но Бог с ним, Бог ему судья», — заявил президент. Путин также напомнил слова Борреля о том, что конфликт между Россией и Украиной будет завершен на поле боя. Путин назвал это странной дипломатической установкой и сказал, что эту риторику можно было бы понять, если бы Боррель был не дипломатом, а «министром обороны какой-то страны».