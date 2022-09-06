МИД запросил стенограмму выступления Борреля после его слов о «фашистской России»

Министр отметил, что в офисе Борреля эти сообщения затем опровергли, указав на то, что он говорил на испанском языке и перевод был ошибочным. «Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке, нам ее не дают. Мы будем добиваться полной ясности и если сегодня не получим эту стенограмму, то мы сделаем соответствующие выводы», – рассказал он.