МИД запросил стенограмму выступления Борреля после его слов о «фашистской России»
МИД России запросил стенограмму выступления главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля после его слов о «фашистской России». Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Лавров рассказал, что вчера в ходе межпарламентской конференции Европарламента в Праге эстонский депутат использовал подобные формулировки, задавая вопрос Боррелю. Тот же, отвечая ему, заявил, что в ЕС пока нет «конкретного плана как победить фашистскую Россию и фашистский режим».
«То есть цель не подвергается сомнению, просто плана конкретного еще не придумали», – заявил Лавров.
Министр отметил, что в офисе Борреля эти сообщения затем опровергли, указав на то, что он говорил на испанском языке и перевод был ошибочным. «Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке, нам ее не дают. Мы будем добиваться полной ясности и если сегодня не получим эту стенограмму, то мы сделаем соответствующие выводы», – рассказал он.
Это уже далеко не первый раз, когда Боррель, который «какой-никакой, а глава дипломатии» Евросоюза, забывает о дипломатических методах, сказал Лавров, напомнив о его заявлениях о необходимости «победить Россию на поля боя» и нарастить поставки оружия Украине.
Если информация СМИ подтвердится, то у Москвы возникнут «очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», подчеркнул министр.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Борреля, заявил ТАСС, что глава внешнеполитической службы ЕС таким образом обнуляет себя как дипломат.
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