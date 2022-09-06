Газета
Политика

МИД запросил стенограмму выступления Борреля после его слов о «фашистской России»

Ведомости

МИД России запросил стенограмму выступления главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля после его слов о «фашистской России». Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Лавров рассказал, что вчера в ходе межпарламентской конференции Европарламента в Праге эстонский депутат использовал подобные формулировки, задавая вопрос Боррелю. Тот же, отвечая ему, заявил, что в ЕС пока нет «конкретного плана как победить фашистскую Россию и фашистский режим».

«То есть цель не подвергается сомнению, просто плана конкретного еще не придумали», – заявил Лавров.

Министр отметил, что в офисе Борреля эти сообщения затем опровергли, указав на то, что он говорил на испанском языке и перевод был ошибочным. «Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке, нам ее не дают. Мы будем добиваться полной ясности и если сегодня не получим эту стенограмму, то мы сделаем соответствующие выводы», – рассказал он.

Это уже далеко не первый раз, когда Боррель, который «какой-никакой, а глава дипломатии» Евросоюза, забывает о дипломатических методах, сказал Лавров, напомнив о его заявлениях о необходимости «победить Россию на поля боя» и нарастить поставки оружия Украине.

Если информация СМИ подтвердится, то у Москвы возникнут «очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми», подчеркнул министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Борреля, заявил ТАСС, что глава внешнеполитической службы ЕС таким образом обнуляет себя как дипломат.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: Боррель заявил об усталости некоторых стран ЕС от санкций против России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных