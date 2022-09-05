Боррель заявил об усталости некоторых стран ЕС от санкций против России
Отдельные страны ЕС испытывают усталость от санкций против России, однако «эта проверка на прочность» будет продолжаться. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге.
«Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться», — сказал Боррель (цитата по ТАСС).
Он добавил, что европейским властям следует разъяснять гражданам стран ЕС необходимость санкционной политики и ответственность ЕС в условиях сложившегося кризиса на Украине. Боррель также подчеркнул, что важно развивать тему отказа от энергетической зависимости от России.
По его словам, европейские граждане «очень озабочены предстоящей зимой и последствиями энергетического кризиса». Однако в грозящем Европе кризисе виноваты не санкции ЕС, а действия России, которая «превращает энергетику в оружие», отметил Боррель.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ответ на действия России западные государства ввели масштабные санкции против страны. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе энергетика, высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др.
Однако санкции против России оказали негативное влияние и на экономику зарубежных стран. Власти европейских государств не раз заявляли, что возникшие проблемы являются ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов. При этом они признавали усталость граждан ЕС от санкций и вред, которые ограничения наносят европейской экономике.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил об эффективности санкций против России. До этого он говорил, что ограничения продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины.
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