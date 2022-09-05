Боррель заявил об усталости некоторых стран ЕС от санкций против России

Однако санкции против России оказали негативное влияние и на экономику зарубежных стран. Власти европейских государств не раз заявляли, что возникшие проблемы являются ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов. При этом они признавали усталость граждан ЕС от санкций и вред, которые ограничения наносят европейской экономике.