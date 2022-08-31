Шольц заявил, что введенные санкции против России «эффективны и правильны»

В то же время на прошлой неделе Владимир Путин сообщил о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов вопреки санкциям Запада против России. По его словам, федеральный бюджет наполняется «нужными темпами». Тогда же Путин подчеркнул, что в России «понимают риски» и видят их в среднесрочной перспективе.