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Политика

Шольц заявил, что введенные санкции против России «эффективны и правильны»

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что введение западными странами санкций против России было верным решением. В интервью газете Magdeburger Volksstimme он заявил об эффективности ограничительных мер и отметил, что единый ответ Европы «удивил» президента России Владимира Путина.

«Западные санкции эффективны и правильны», — отметил Шольц. Он добавил, что ограничительные меры являются важным инструментом давления, который помогает быстрее прекратить конфликт на Украине.

По его словам, Россия оказалась отрезанной от «технологического прогресса». Шольц считает, что чем дольше будут действовать санкции, тем больший ущерб будет нанесен стране.

Кроме того, канцлер ФРГ заявил, что ответ европейских стран «застал Путина врасплох». «Этого он никак не ожидал», — добавил Шольц.

В то же время на прошлой неделе Владимир Путин сообщил о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов вопреки санкциям Запада против России. По его словам, федеральный бюджет наполняется «нужными темпами». Тогда же Путин подчеркнул, что в России «понимают риски» и видят их в среднесрочной перспективе.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции. Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, которые включают ограничения в банковском, энергетическом, технологическом секторах и т. д. Также санкции против России ввели США, Австралия, Канада, Великобритания, Япония и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных