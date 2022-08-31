Шольц заявил, что введенные санкции против России «эффективны и правильны»
Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что введение западными странами санкций против России было верным решением. В интервью газете Magdeburger Volksstimme он заявил об эффективности ограничительных мер и отметил, что единый ответ Европы «удивил» президента России Владимира Путина.
«Западные санкции эффективны и правильны», — отметил Шольц. Он добавил, что ограничительные меры являются важным инструментом давления, который помогает быстрее прекратить конфликт на Украине.
По его словам, Россия оказалась отрезанной от «технологического прогресса». Шольц считает, что чем дольше будут действовать санкции, тем больший ущерб будет нанесен стране.
Кроме того, канцлер ФРГ заявил, что ответ европейских стран «застал Путина врасплох». «Этого он никак не ожидал», — добавил Шольц.
В то же время на прошлой неделе Владимир Путин сообщил о росте нефтегазовых и ненефтегазовых доходов вопреки санкциям Запада против России. По его словам, федеральный бюджет наполняется «нужными темпами». Тогда же Путин подчеркнул, что в России «понимают риски» и видят их в среднесрочной перспективе.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции. Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, которые включают ограничения в банковском, энергетическом, технологическом секторах и т. д. Также санкции против России ввели США, Австралия, Канада, Великобритания, Япония и др.
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