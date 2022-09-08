В Крыму продлили действие «желтого» уровня террористической опасности до 23 сентября
Власти Крыма приняли решение продлить действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 23 сентября, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация на территории полуострова находится под контролем, жителям ничего не угрожает.
«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 8 сентября 2022 года до 20:00 23 сентября 2022 года будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности», — сказано в сообщении.
Аксенов также уточнил, что высокий уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска и в Джанкойском и Красноперекопском районах, а также на объектах Министерства транспорта, Минэнергетики и других ведомств.
При «желтом» уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, устанавливать связь с правоохранительными органами при появлении подозрительных людей, автотранспорта и обнаружении бесхозных предметов, а также сообщать о готовящемся или совершенном преступлении.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Крыму продлили 8 сентября.
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