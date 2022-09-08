В Крыму продлили действие «желтого» уровня террористической опасности до 23 сентября

Аксенов также уточнил, что высокий уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска и в Джанкойском и Красноперекопском районах, а также на объектах Министерства транспорта, Минэнергетики и других ведомств.