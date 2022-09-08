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В Крыму продлили действие «желтого» уровня террористической опасности до 23 сентября

Ведомости

Власти Крыма приняли решение продлить действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 23 сентября, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что ситуация на территории полуострова находится под контролем, жителям ничего не угрожает. 

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 8 сентября 2022 года до 20:00 23 сентября 2022 года будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности», — сказано в сообщении. 

Аксенов также уточнил, что высокий уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска и в Джанкойском и Красноперекопском районах, а также на объектах Министерства транспорта, Минэнергетики и других ведомств. 

При «желтом» уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, устанавливать связь с правоохранительными органами при появлении подозрительных людей, автотранспорта и обнаружении бесхозных предметов, а также сообщать о готовящемся или совершенном преступлении.

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Крыму продлили 8 сентября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных