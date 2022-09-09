Еврокомиссия, Всемирный банк и Киев оценили восстановление Украины в $349 млрд

В сообщении сказано, что эта сумма более чем в 1,5 раза превышает ВВП Украины в 2021 г. И цифра может вырасти, поскольку продолжаются боевые действия и оценка является предварительной, отражающей минимальные потребности. Она охватывает период с 24 февраля по 1 июня, физический ущерб оценивается в $97 млрд. Особенно пострадавшими оказались жилищный сектор, транспорт, торговля и промышленность, сказано в сообщении. Разрушения сосредоточены в Черниговской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской и Запорожской областях.