Еврокомиссия, Всемирный банк и Киев оценили восстановление Украины в $349 млрд
Еврокомиссия (ЕК), Всемирный банк и правительство Украины оценили стоимость восстановления страны в $349 млрд, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте ЕК.
В сообщении сказано, что эта сумма более чем в 1,5 раза превышает ВВП Украины в 2021 г. И цифра может вырасти, поскольку продолжаются боевые действия и оценка является предварительной, отражающей минимальные потребности. Она охватывает период с 24 февраля по 1 июня, физический ущерб оценивается в $97 млрд. Особенно пострадавшими оказались жилищный сектор, транспорт, торговля и промышленность, сказано в сообщении. Разрушения сосредоточены в Черниговской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской и Запорожской областях.
Также в заявлении сказано, что в течение следующих 36 месяцев Украине потребуется $105 млрд для удовлетворения неотложных потребностей, таких как восстановление образования и здравоохранения, подготовка к отопительному сезону, поддержка сельского хозяйства, ремонт ключевых транспортных путей и др.
«ЕС не может сравниться с жертвой, которую несет Украина, но мы мобилизуем все наши инструменты для удовлетворения самых неотложных потребностей, в том числе в жилье для внутренне перемещенных лиц и для ремонта критически важной инфраструктуры», – прокомментировала оценку глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление страны обойдется приблизительно в $600–$800 млрд. Он уточнил, что точная сумма, которая потребуется на восстановление страны, будет известна только после окончания военных действий.
25 августа Украина подписала с Великобританией соглашение о предоставлении помощи в восстановлении инфраструктуры. Аналогичное соглашение Киев подписал с Анкарой.