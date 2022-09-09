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Еврокомиссия, Всемирный банк и Киев оценили восстановление Украины в $349 млрд

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК), Всемирный банк и правительство Украины оценили стоимость восстановления страны в $349 млрд, следует из совместного заявления, опубликованного на сайте ЕК.

В сообщении сказано, что эта сумма более чем в 1,5 раза превышает ВВП Украины в 2021 г. И цифра может вырасти, поскольку продолжаются боевые действия и оценка является предварительной, отражающей минимальные потребности. Она охватывает период с 24 февраля по 1 июня, физический ущерб оценивается в $97 млрд. Особенно пострадавшими оказались жилищный сектор, транспорт, торговля и промышленность, сказано в сообщении. Разрушения сосредоточены в Черниговской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской и Запорожской областях.

Также в заявлении сказано, что в течение следующих 36 месяцев Украине потребуется $105 млрд для удовлетворения неотложных потребностей, таких как восстановление образования и здравоохранения, подготовка к отопительному сезону, поддержка сельского хозяйства, ремонт ключевых транспортных путей и др.

«ЕС не может сравниться с жертвой, которую несет Украина, но мы мобилизуем все наши инструменты для удовлетворения самых неотложных потребностей, в том числе в жилье для внутренне перемещенных лиц и для ремонта критически важной инфраструктуры», – прокомментировала оценку глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление страны обойдется приблизительно в $600–$800 млрд. Он уточнил, что точная сумма, которая потребуется на восстановление страны, будет известна только после окончания военных действий.

25 августа Украина подписала с Великобританией соглашение о предоставлении помощи в восстановлении инфраструктуры. Аналогичное соглашение Киев подписал с Анкарой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных