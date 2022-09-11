ЦИК рекомендовал не подводить итоги выборов до 14 сентября

Трехдневное голосование проходит с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Как сообщала ранее Памфилова, будет проведено более 4700 избирательных кампаний регионального и местного уровней. Прямые выборы губернаторов проходят в 14 регионах страны, в шести субъектах РФ формируют заксобрания, а в двенадцати — выбирают депутатов административных центров. Кроме того, в ходе голосования определятся с органами местного самоуправления различного уровня.