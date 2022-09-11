ЦИК рекомендовал не подводить итоги выборов до 14 сентября
В Центризбиркоме не рекомендуют подводить итоги выборов глав субъектов России и депутатов законодательных собраний раньше 14 сентября. Соответствующее письмо в региональные избирательные комиссии направила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Рекомендация главы ЦИК затрагивает 18 регионов.
«Все вы получили мое письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября, раньше среды. Это касается выборов высших должностных лиц и выборов депутатов законодательных собраний, такие крупные кампании», — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК (цитата по ТАСС).
Как пояснила свое предложение Памфилова, до указанной даты избиркомы смогут «внимательнейшим образом» рассмотреть все поступившие жалобы и обращения.
«Тянуть не надо, но и суеты излишней тоже не надо», — сказала глава ЦИК.
Трехдневное голосование проходит с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Как сообщала ранее Памфилова, будет проведено более 4700 избирательных кампаний регионального и местного уровней. Прямые выборы губернаторов проходят в 14 регионах страны, в шести субъектах РФ формируют заксобрания, а в двенадцати — выбирают депутатов административных центров. Кроме того, в ходе голосования определятся с органами местного самоуправления различного уровня.
Принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) могут избиратели в восьми субъектах — Москве, Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.