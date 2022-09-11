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ЦИК рекомендовал не подводить итоги выборов до 14 сентября

Ведомости

В Центризбиркоме не рекомендуют подводить итоги выборов глав субъектов России и депутатов законодательных собраний раньше 14 сентября. Соответствующее письмо в региональные избирательные комиссии направила председатель ЦИК Элла Памфилова. 

Рекомендация главы ЦИК затрагивает 18 регионов.

«Все вы получили мое письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября, раньше среды. Это касается выборов высших должностных лиц и выборов депутатов законодательных собраний, такие крупные кампании», — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК (цитата по ТАСС).

Как пояснила свое предложение Памфилова, до указанной даты избиркомы смогут «внимательнейшим образом» рассмотреть все поступившие жалобы и обращения. 

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«Тянуть не надо, но и суеты излишней тоже не надо», — сказала глава ЦИК. 

Трехдневное голосование проходит с 9 по 11 сентября в 82 регионах России. Как сообщала ранее Памфилова, будет проведено более 4700 избирательных кампаний регионального и местного уровней. Прямые выборы губернаторов проходят в 14 регионах страны, в шести субъектах РФ формируют заксобрания, а в двенадцати — выбирают депутатов административных центров. Кроме того, в ходе голосования определятся с органами местного самоуправления различного уровня.

Принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) могут избиратели в восьми субъектах — Москве, Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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