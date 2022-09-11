Традиционное электронное голосование

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев отметил в Telegram-канале, что люди все реже ходят на выборы. Но «это не значит, что люди не хотят ничего выбирать», а предпочитают электронные форматы опросов и для этого есть «готовая площадка – портал госуслуг». Более конкретно на этот счет выразился руководитель московского отделения партии Анна Трофименко: «Невероятная активность наблюдается на этих выборах. За первый день только онлайн проголосовали более миллиона человек!» Это, по ее версии, значит «гражданскую активность москвичей», хотя ДЭГ и работал «с перебоями», из-за чего некоторые люди не смогли проголосовать, хоть и хотели.