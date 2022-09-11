Традиционное электронное голосование

Традиционное электронное голосованиеДЭГ помогает росту явки на выборах, но пока отвергается оппозицией
Второй день выборов завершился в России. «Вчера [9 сентября] в 35 регионах открылись избирательные участки. Сегодня к ним присоединились еще 15. Так что уже в 50 регионах проходит голосование на разных уровнях выборов», — пояснила глава Центризбиркома РФ (ЦИК) Элла Памфилова.
В отдельных регионах для участия в онлайн-голосовании требовалась регистрация, поэтому процент проголосовавших считается от числа подавших заявки на ДЭГ, а не общего количества избирателей. В целом по состоянию на 21:30 мск. проголосовали 70% от 110 000 записавшихся на ДЭГ граждан.
Калининградская область — 68% (выборы губернатора);
Калужская область — 63% (довыборы в горсовет);
Курская область — 65% (выборы в горсовет);
Новгородская область — 64% (выборы губернатора);
Псковская область - 79% (выборы в горсовет);
Томская область — 60% (выборы губернатора);
Ярославская область — 78% (выборы губернатора и в горсовет).
Памфилова, комментируя ход ДЭГ, сказала 10 сентября, что «в течение первого дня голосования фиксировали большой объем различных обращений из-за границы, в том числе 15 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности». Атаки осуществлялись и на сайт ЦИК. В Москве на систему онлайн-голосования, по словам руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадима Ковалева, осуществили 5 000 хакерских атак.
По количеству проголосовавших в ДЭГ Москва лидирует, поскольку на выборах муниципальных депутатов в столице не требовалось предварительной регистрации. По состоянию на 20:00 мск. явка на ДЭГ составила 19,11% от общего числа избирателей — проголосовало 1 444 952 человек. То есть за сутки через ДЭГ в Москве проголосовали порядка 6% москвичей. Общая явка (онлайн и традиционная) в столице составила 25,5%.
На прошлых муниципальных выборах 2017 г., когда онлайн-технологии не применялись, явка не достигла 15%.
Как участники выборов относятся к ДЭГ
В первый день выборов чаще голосуют сторонники власти, в последний — оппозиционно настроенные граждане, не приветствующие многодневное голосование и ДЭГ, отмечает глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Именно поэтому, продолжил эксперт, прирост голосования в ДЭГ произошел именно в первые дни.
Ярыми противниками ДЭГ являются коммунисты. После выборов в Госдуму 2021 г., на которых онлайн-голосование применялось в нескольких регионах, включая Москву, КПРФ говорила о непризнании результатов ДЭГ, а затем внесла законопроект об отмене ДЭГ. Он пока не рассмотрен Госдумой. Затем КПРФ подготовила проект избирательного кодекса, предлагающий отказ от ДЭГ и многодневного голосования, но он пока не внесен в нижнюю палату парламента.
Коммунисты считают, что нужно голосовать «по-старинке» – только на участках и лишь в последний день выборов, то есть в воскресенье 11 сентября, отмечала «Независимая газета». Такую позицию депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов объяснил в своем Telegram-канале тем, что не видит гарантий, кто будет отвечать в случае неверного учета [электронных] голосов избирателей. «В случае традиционного голосования все действия выполняют члены избирательных комиссий и несут ответственность за эти действия по закону», – отметил он.
Схожей позиции придерживается «Справедливая Россия». В своем Telegram-канале перед началом выборов лидер партии Сергей Миронов призвал избирателей «на фоне многодневного голосования, введенного в большинстве регионов, приходить на участки в воскресенье, когда и должны были бы проходить выборы». «Главный ограничитель любой тактики партий по отношению ДЭГ – представление о размытости контроля над его результатами», – отмечает политолог Михаил Виноградов.
Новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на эту тему прямо не высказывался, но представители руководства партии ДЭГ поддерживали. В частности, зампредседателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) заявил агентству городских новостей «Москва» об интересе граждан к ДЭГ: «Надеемся, что также все и пройдет дальше. Я сейчас езжу по участкам, встречаюсь с нашими представителями, с нашими членами участковых комиссий, наблюдателями – все позитивно».
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев отметил в Telegram-канале, что люди все реже ходят на выборы. Но «это не значит, что люди не хотят ничего выбирать», а предпочитают электронные форматы опросов и для этого есть «готовая площадка – портал госуслуг». Более конкретно на этот счет выразился руководитель московского отделения партии Анна Трофименко: «Невероятная активность наблюдается на этих выборах. За первый день только онлайн проголосовали более миллиона человек!» Это, по ее версии, значит «гражданскую активность москвичей», хотя ДЭГ и работал «с перебоями», из-за чего некоторые люди не смогли проголосовать, хоть и хотели.
Партия власти ДЭГ поддерживает. Онлайн голосовал на муниципальных выборах в Москве президент Владимир Путин, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и др.
Перспективы ДЭГ
Директор ИНСОМАР Виктор Потуремский говорил 2 сентября на круглом столе ФоРГО, что структура результата традиционного голосования в Москве будет разнородна, а вот в ДЭГ – однородна и будет носить провластный характер.
Противникам онлайн-голосования из числа политиков придется перестраиваться к следующим кампаниям, отмечают эксперты. В частности, по словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, ДЭГ будет применяться и на выборах мэра Москвы в 2023 г., и на выборах президента в 2024 г., отмечал он.
В апреле, при подготовке к нынешним региональным выборам, Памфилова говорила, что никто не предполагает заменять традиционное голосование электронным. «Традиционное голосование было, есть и будет, – отмечала глава ЦИК. – ДЭГ идет параллельно и дополнительно, чтобы в нашей огромной стране у людей мобильных, кто хочет, было больше выбора, мы будем внедрять его по мере нашей готовности».
При этом, как отмечает глава Политической экспертной группы Константин Калачев, «оппозиционно настроенных избирателей, посещающих участки, тоже разбавляют [настроенные позитивно по отношению к власти] пожилые люди». «Они не умеют пользоваться электронными средствами связи, и для них посетить избирательные участки – это способ на других посмотреть и себя показать», – говорит эксперт.
По словам политолога Александра Асафова, онлайн-голосование в любом случае стало «электоральной нормой». Противодействие ДЭГ он сравнивает с борьбой с комплексами автоматической обработки бюллетеней (КОИБ, то есть электронная урна): «Сейчас руководители оппозиционных партий выступают за то, чтобы оборудовать ими больше избирательных участков».
Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов говорит, что сравнивать муниципальные выборы в Москве и выборы, хоть и более высокого уровня, в регионах, пока рано: «Нужно дождаться результатов». Из хода голосования в столице он делает вывод, что оппозиция «попала в ловушку», не одобрив определенные способы голосовая своих сторонников, в частности ДЭГ. Это можно сравнивать, полагает Кузнецов, с критикой почтового голосования в США на выборах 2020 г. со стороны Дональда Трампа.
«Любые тезисы о том, что ДЭГ не является честным способом голосования, бьют по легитимности власти и т.д. на самом деле наносят вред самой оппозиции», – полагает Кузнецов. Это лишает их собственных кандидатов возможность получать голоса избирателей, которым было бы удобней голосовать таким образом: «По сути, это система для “ленивых избирателей”. Можно долго философско рассуждать, является ли такой способ увеличения явки правильным или ходить только должны те, кто готовы сделать это в конкретный день, но к реальному электоральному процессу это отношения не имеет».
Практика применения ДЭГ, если верить планам ЦИК, будет расширяться, говорит экс-глава управления президента по внутренней политике, руководитель ФоРГО Константин Костин: «В ходе федерального цикла 2024-2026 гг. это будет уже значимый инструмент».
Он не видит перспектив «раскола» на тех, кто зовет избирателей только в ДЭГ и только на традиционные участки. «Но выглядит наивно, когда опытные политики надеются, что избиратели будут готовы пожертвовать личными планами при наличии более удобной альтернативы [то есть голосования онлайн]», – отметил он. Поэтому от желания партий будет зависеть то, как они выстроят свои кампании в дальнейшем: начнут ли они со своим электоратом работу по участию в ДЭГ.
Чем быстрее все участники выборов поймут и признают, что ДЭГ — это устоявшийся институт, тем быстрее смогут освоить механизмы привлечения граждан для участия в онлайн-голосовании, говорит Чеснаков.