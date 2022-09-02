На местных выборах в столице прогнозируют явку в 30%Это сопоставимо с интересом к прошлым выборам мэра
Явка на муниципальных выборах в Москве может составить 28-32% благодаря дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). Это в два раза выше, чем явка на выборах такого же уровня в 2017 г. – тогда она составила 14,82%. Такой прогноз представил директор по политическому анализу Института социального маркетинга («Инсомар») Виктор Потуремский на круглом столе в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО), посвященном муниципальной кампании в столице.
Две трети москвичей допускают для себя участие в ДЭГ, а треть может принять участие в выборах – «такой цифры еще не было», говорит Потуремский. Он напомнил, что в 2022 г. впервые в выборах будут участвовать кандидаты от организации «Мой район» – это сторонники мэра Москвы, которые поддерживают его программу. Реализацией программы «Мой район» в Москве довольны 65% москвичей и 77% из числа тех, кто планирует голосовать дистанционно.
Явка на местных и региональных выборах в Москве
4 марта 2012 г., муниципальные выборы (совмещались с президентскими): 58%;
8 сентября 2013 г., выборы мэра: 32%;
14 сентября 2014 г., выборы в Мосгордуму: 21%;
10 сентября 2017 г., муниципальные выборы: 15%;
9 сентября 2018 г., выборы мэра: 31%;
8 сентября 2019 г., выборы в Мосгордуму: 22%.
Среди голосующих в ДЭГ допускают голосование за «Единую Россию» 80% москвичей, а за кандидатов от «Моего района» – 81%. По словам Потуремского, структура результата традиционного голосования в Москве будет разнородна, а вот в ДЭГ – однородна и будет носить провластных характер. Это объясняется тем, что «Единая Россия» и «Мой район» агитирует к использованию ДЭГ, а КПРФ «с упорством» настаивает на том, чтобы избиратели шли на участки, говорит эксперт. Поэтому, по его прогнозу, совокупный результат кандидатов от «Единой России» будет около 50%.
Политолог Александр Асафов тоже согласен, что в ДЭГ голосование будет однородно провластным, а не традиционных участках более разнообразным. По его прогнозу, кандидаты от «Единой России» наберут более 50% в голосовании в ДЭГ, а на обычных избирательных участках их результат будет от 13% до 30%. Примерно в десяти районах города кандидаты от «Единой России» и «Моего района» будут пересекаться, отмечает Асафов. При этом, говорит эксперт, по итогам этих выборов в Москве не будет муниципалитетов, где кандидаты от власти не набрали бы большинство. В этом согласны и другие эксперты, которые были на круглом столе. На выборах 2017 г. муниципальных выборах в семи районах москвичи не избрали ни одного кандидата от «Единой России», а в 25 районах «Единая Россия» получила меньшинство.
Около 50% электората в Москве поддерживают власть, еще 25% оппозицию, а оставшиеся 25% – это ситуативный электорат, считает руководитель ФоРГО Константин Костин. «Поскольку сейчас действует фактор «патриотического консенсуса» и в целом хорошая ситуация в Москве, то ситуативный электорат будет примыкать к кандидатам от «Единой России» и «Моего района», говорит он. По мнению Костина, ДЭГ позволяет решать кризис участия и повышать явку, в дальнейшем же его роль будет возрастать по всем регионам. При этом эксперт удивляется, что оппозиция не мобилизует электорат голосовать через ДЭГ, в отличие от единороссов.
По прогнозу Костина, оппозиция будет недовольна разницей голосования за кандидатов на онлайн и офлайн участках, как это было на выборах в Госдуму в 2021 г. В то же время внимание к процедуре ДЭГ теперь будет максимальной, поскольку через год предстоят выборы мэра Москвы, а в 2024 г. – президента, где также будет использована эта технология, уверен директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Впрочем, уверен Чеснаков, в этом году представители оппозиции вообще «провалили избирательную кампанию»: «Понятно, что было много всего с регистрацией несистемных кандидатов, но даже если посмотреть на выборы прошлого года, то было понятно, что нужно заранее готовится к муниципальной кампании». Кроме того, на кампанию повлияли аресты и отъезд оппозиционеров, которые на прошлых выборах оказывали медийную поддержку кандидатам, говорит Чеснаков. Около 20 муниципальных депутатов, которые избирались в 2017 г., утратили пассивное избирательное право к выборам 2022 г. по тем или иным причинам, отметил Асафов.
Муниципальные выборы в Москве пройдут c 9 по 11 сентября. Москвичи будут выбирать депутатов в 125 районах города из 146, всего замещается 1417 мандатов. Зарегистрировано на выборы было 6084 кандидата, отказано в регистрации 461 кандидату. В выборах участвуют кандидат от 11 партий и двух движений, а также самовыдвиженцы.