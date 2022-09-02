На местных выборах в столице прогнозируют явку в 30%

Политолог Александр Асафов тоже согласен, что в ДЭГ голосование будет однородно провластным, а не традиционных участках более разнообразным. По его прогнозу, кандидаты от «Единой России» наберут более 50% в голосовании в ДЭГ, а на обычных избирательных участках их результат будет от 13% до 30%. Примерно в десяти районах города кандидаты от «Единой России» и «Моего района» будут пересекаться, отмечает Асафов. При этом, говорит эксперт, по итогам этих выборов в Москве не будет муниципалитетов, где кандидаты от власти не набрали бы большинство. В этом согласны и другие эксперты, которые были на круглом столе. На выборах 2017 г. муниципальных выборах в семи районах москвичи не избрали ни одного кандидата от «Единой России», а в 25 районах «Единая Россия» получила меньшинство.