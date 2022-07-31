В Конституционном суде обжаловали правила онлайн-голосования на выборах в Госдуму

В Конституционном суде обжаловали правила онлайн-голосования на выборах в ГосдумуИнститут ДЭГ менее прозрачен, чем традиционное голосование, считает проигравший кандидат КПРФ
Конституционный суд (КС) зарегистрировал первую жалобу на нормы закона о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое активно использовалось на выборах в Госдуму 2021 г. В КС обратился Михаил Лобанов, баллотировавшийся от КПРФ в одномандатном округе № 197 (Москва). «Ведомости» ознакомились с материалами.
Лобанов проиграл выборы: набрал 31,65% голосов, а его основной оппонент единоросс Евгений Попов – 35,17%. Произошло это по итогам обработки голосов, полученных участниками выборов во время ДЭГ, поскольку по итогам подсчета «традиционных» бюллетеней кандидат КПРФ лидировал. Онлайн-голосование повлияло на итоги выборов, в то время как регулирование и используемые инструменты ДЭГ обладают значительной степенью правовой неопределенности и закрытости, в том числе от внешнего контроля, говорится в его жалобе.
В п. 14 ст. 64 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» в редакции, действовавшей на момент проведения выборов, говорилось, что возможность проведения ДЭГ определяется ЦИК. То есть широкая норма говорит о возможности провести ДЭГ, но при этом не устанавливает конкретных ограничений для онлайн-голосования, которые присутствуют при голосовании традиционном, отмечает юрист Института права и публичной политики (признан НКО-иноагентом) Иван Брикульский.
Из этой же нормы следует, что организаторы выборов позволяют использовать дополнительные инструменты, которые не прописаны в законодательстве. К примеру, это позволило выступить фактическим организатором ДЭГ в Москве органу исполнительной власти (департаменту информационных технологий; ДИТ). Глава ДИТа Эдуард Лысенко после выборов 2021 г. говорил, что никто не может подменить записанные итоги голосования, в том числе оператор системы.
Зампред ЦИК Николай Булаев сказал «Ведомостям», что комиссия даст оценку жалобе только в том случае, если она будет направлена со стороны КС. Оценивать доводы из жалобы в любом случае предстоит КС, подчеркнул зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут: «Как он оценит, так и будем смотреть». Лично у него претензий к ДЭГ нет: «Законодательство достаточно качественное». ДЭГ надо продолжать совершенствовать, сказал «Ведомостям» Попов: «А чем больше исследований этой процедуры проведут различные инстанции, тем быстрее мы придем к полноценному доверию общества этой процедуре».
Юрист Олег Захаров, который во время выборов в Госдуму руководил Ярославским облизбиркомом, считает, что при рассмотрении жалобы КС будет исходить из того, что доказательств корректировки голосования нет: «Вся критика ДЭГ сводится к статистике [о том, что результат кандидатов расходится при традиционном и онлайн-голосовании]. Скорее всего, КС будет исходить из того, что если голосование сумели организовать без [технических] изъянов, то соответствующие гарантии избирательных прав есть и они работают». По его словам, система работает исправно, а «широкое усмотрение госорганов при организации ДЭГ неизбежно, поскольку речь идет о сложном технологическом процессе».
В январе 2021 г. на использование ДЭГ на выборах в Мосгордуму в 2019 г. жаловался экс-кандидат Роман Юнеман. Он утверждал, что закон о проведении эксперимента по организации ДЭГ нарушил принципы равенства кандидатов при реализации их конституционного права быть избранными. КС рассматривать жалобу политика не стал: в отказном определении говорилось, что заявитель не дошел до второй кассационной инстанции.