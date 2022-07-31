В Конституционном суде обжаловали правила онлайн-голосования на выборах в Госдуму

Юрист Олег Захаров, который во время выборов в Госдуму руководил Ярославским облизбиркомом, считает, что при рассмотрении жалобы КС будет исходить из того, что доказательств корректировки голосования нет: «Вся критика ДЭГ сводится к статистике [о том, что результат кандидатов расходится при традиционном и онлайн-голосовании]. Скорее всего, КС будет исходить из того, что если голосование сумели организовать без [технических] изъянов, то соответствующие гарантии избирательных прав есть и они работают». По его словам, система работает исправно, а «широкое усмотрение госорганов при организации ДЭГ неизбежно, поскольку речь идет о сложном технологическом процессе».