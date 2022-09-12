Кадыров сообщил о возвращении элитных подразделений Чечни в ДНР

10 сентября Минобороны сообщило о выводе войск из Балаклеи и Изюма в Харьковской области. Они были переброшены на территорию ДНР. После этого Кадыров заявил, что лично обратится к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и президенту России Владимиру Путину, если тактика проведения спецоперации не изменится.