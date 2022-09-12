Кадыров сообщил о возвращении элитных подразделений Чечни в ДНР
Бойцы из элитных подразделений Чечни вернулись в зону спецоперации на Украине и в ДНР. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Элитные бойцы после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов отправились на предоставленный Верховным Главнокомандующим отдых, и теперь с новыми силами вернулись на передовую», — написал он.
Кадыров также призвал запастись терпением и ждать от бойцов «отличных результатов».
10 сентября Минобороны сообщило о выводе войск из Балаклеи и Изюма в Харьковской области. Они были переброшены на территорию ДНР. После этого Кадыров заявил, что лично обратится к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и президенту России Владимиру Путину, если тактика проведения спецоперации не изменится.
8 сентября Кадыров отметил, что бойцы спецназа «Ахмат» и союзные войска закрепляются в Соледаре в ДНР. По словам главы Чечни, украинские военные потеряли боевой дух и оказались «беспомощными» перед российскими войсками. Кроме того, отмечал Кадыров, техника, поставляемая Киеву Западом, «тоже мало чем им помогает».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса