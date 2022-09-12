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Кадыров сообщил о возвращении элитных подразделений Чечни в ДНР

Ведомости

Бойцы из элитных подразделений Чечни вернулись в зону спецоперации на Украине и в ДНР. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. 

«Элитные бойцы после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов отправились на предоставленный Верховным Главнокомандующим отдых, и теперь с новыми силами вернулись на передовую», — написал он. 

Кадыров также призвал запастись терпением и ждать от бойцов «отличных результатов». 

10 сентября Минобороны сообщило о выводе войск из Балаклеи и Изюма в Харьковской области. Они были переброшены на территорию ДНР. После этого Кадыров заявил, что лично обратится к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу и президенту России Владимиру Путину, если тактика проведения спецоперации не изменится. 

8 сентября Кадыров отметил, что бойцы спецназа «Ахмат» и союзные войска закрепляются в Соледаре в ДНР. По словам главы Чечни, украинские военные потеряли боевой дух и оказались «беспомощными» перед российскими войсками. Кроме того, отмечал Кадыров, техника, поставляемая Киеву Западом, «тоже мало чем им помогает». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных