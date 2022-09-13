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Минобороны: российский вертолет Ми-35 уничтожил бронетанковую колонну ВСУ под Изюмом

Ведомости

Экипаж российского вертолета Ми-35 нанес удар по колонне бронетанковой технике ВСУ и украинским военным в районе одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Экипаж вертолета на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены», — говорится в сообщении. Кроме того, Минобороны опубликовало видео поражения целей.

Как отметили в ведомстве, удар нанесли майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин в составе экипажа вертолета. Ежедневно они совершали более пяти полетов как днем, так и ночью, чтобы обеспечить поддержку с воздуха мотострелкам группировки войск, которая противодействовала контрнаступлению ВСУ на Изюмском направлении.  

10 сентября Минобороны РФ сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. По данным российского ведомства, потери украинских сил с 6 по 10 сентября на Харьковском и Николаево-Криворожском направлении составили более 4000 убитыми и более 8000 ранеными.

Накануне в ВГА Харьковской области пояснили, что на Харьковском направлении численность ВСУ превосходила российские войска в восемь раз. По словам главы пророссийской администрации региона Виталия Ганчева, российских военных отвели, чтобы сохранить личный состав.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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