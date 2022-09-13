Минобороны: российский вертолет Ми-35 уничтожил бронетанковую колонну ВСУ под Изюмом
Экипаж российского вертолета Ми-35 нанес удар по колонне бронетанковой технике ВСУ и украинским военным в районе одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.
«Экипаж вертолета на предельно малой высоте приблизился к выявленным целям и применил огневые средства поражения. В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены», — говорится в сообщении. Кроме того, Минобороны опубликовало видео поражения целей.
Как отметили в ведомстве, удар нанесли майор Денис Булах и старший лейтенант Сергей Ерсланкин в составе экипажа вертолета. Ежедневно они совершали более пяти полетов как днем, так и ночью, чтобы обеспечить поддержку с воздуха мотострелкам группировки войск, которая противодействовала контрнаступлению ВСУ на Изюмском направлении.
10 сентября Минобороны РФ сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. По данным российского ведомства, потери украинских сил с 6 по 10 сентября на Харьковском и Николаево-Криворожском направлении составили более 4000 убитыми и более 8000 ранеными.
Накануне в ВГА Харьковской области пояснили, что на Харьковском направлении численность ВСУ превосходила российские войска в восемь раз. По словам главы пророссийской администрации региона Виталия Ганчева, российских военных отвели, чтобы сохранить личный состав.
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