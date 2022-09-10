Минобороны подтвердило вывод российских войск из Балаклеи и Изюма

По данным Минобороны, операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР проходила в течение трех суток. Был проведен «ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск», сообщили в ведомстве. Российские военные нанесли «мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии». В Минобороны утверждают, что в ходе вывода российских войск было уничтожено более 2000 украинских и иностранных боевиков и более 100 единиц бронетехники и артиллерии.