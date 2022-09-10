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Минобороны подтвердило вывод российских войск из Балаклеи и Изюма

Ведомости

Российские войска покинули города Изюм и Балаклея в Харьковской области и были переброшены на территорию Донецкой народной республики для наращивания усилий на Донецком направлении. Об говорится в заявлении Минобороны РФ.

«Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным Минобороны, операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР проходила в течение трех суток. Был проведен «ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск», сообщили в ведомстве. Российские военные нанесли «мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии». В Минобороны утверждают, что в ходе вывода российских войск было уничтожено более 2000 украинских и иностранных боевиков и более 100 единиц бронетехники и артиллерии.

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Российские военные покинули Изюм и некоторые другие населенные пункты Харьковского направления, сообщил ранее первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

8 сентября сообщалось, что Вооруженные силы России отразили попытку украинских военных окружить Балаклею. Глава ВГА региона Виталий Ганчев заявил, что город находится под контролем российской стороны, но, как и все населенные пункты поблизости, постоянно подвергается обстрелам.

Сегодня Ганчев заявил, что жителям Харьковской области необходимо покинуть дома в зоне боевых действий, и призвал людей эвакуироваться в Россию.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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