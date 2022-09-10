Минобороны подтвердило вывод российских войск из Балаклеи и Изюма
Российские войска покинули города Изюм и Балаклея в Харьковской области и были переброшены на территорию Донецкой народной республики для наращивания усилий на Донецком направлении. Об говорится в заявлении Минобороны РФ.
«Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении», — рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным Минобороны, операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР проходила в течение трех суток. Был проведен «ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск», сообщили в ведомстве. Российские военные нанесли «мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии». В Минобороны утверждают, что в ходе вывода российских войск было уничтожено более 2000 украинских и иностранных боевиков и более 100 единиц бронетехники и артиллерии.
Российские военные покинули Изюм и некоторые другие населенные пункты Харьковского направления, сообщил ранее первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
8 сентября сообщалось, что Вооруженные силы России отразили попытку украинских военных окружить Балаклею. Глава ВГА региона Виталий Ганчев заявил, что город находится под контролем российской стороны, но, как и все населенные пункты поблизости, постоянно подвергается обстрелам.
Сегодня Ганчев заявил, что жителям Харьковской области необходимо покинуть дома в зоне боевых действий, и призвал людей эвакуироваться в Россию.