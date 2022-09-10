Пророссийские власти Харьковской области призвали жителей уезжать в Россию
Жителям Харьковской области необходимо покинуть дома в зоне боевых действий, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации ВГА сообщают «РИА Новости».
«Ситуация складывается не наилучшим образом для нашего населения. К сожалению, противник предпринимает все больше и больше попыток уничтожения наших городов и поселков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий», — заявил Ганчев.
По его словам, люди могут уехать в Россию, пограничная служба «оповещена о беженцах с территории Харьковской области».
В пятницу Ганчев сообщил, что российские военные пытаются выбить украинские силы из Балаклеи на контролируемой России части Харьковской области. Минобороны России опубликовало видео переброски российских сил на Харьковское направление.