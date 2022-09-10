Пророссийские власти Харьковской области призвали жителей уезжать в Россию

«Ситуация складывается не наилучшим образом для нашего населения. К сожалению, противник предпринимает все больше и больше попыток уничтожения наших городов и поселков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий», — заявил Ганчев.