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Пророссийские власти Харьковской области призвали жителей уезжать в Россию

Ведомости

Жителям Харьковской области необходимо покинуть дома в зоне боевых действий, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации ВГА сообщают «РИА Новости».  

«Ситуация складывается не наилучшим образом для нашего населения. К сожалению, противник предпринимает все больше и больше попыток уничтожения наших городов и поселков. В сложившейся ситуации я не могу допустить гибели мирных людей, поэтому я настоятельно рекомендую покинуть зону боевых действий», — заявил Ганчев.

Ранее по теме: В ВГА Харьковской области сообщили об ожесточенных боях в Балаклее

По его словам, люди могут уехать в Россию, пограничная служба «оповещена о беженцах с территории Харьковской области».

Накануне ТАСС со ссылкой на совет министров региона сообщил, что матерей с детьми, эвакуированных из опасных зон Харьковской области, смогут разместить в санаториях Краснодарского края. Ранее власти начали эвакуацию населения Купянского района на территорию ЛНР и России.

В пятницу Ганчев сообщил, что российские военные пытаются выбить украинские силы из Балаклеи на контролируемой России части Харьковской области. Минобороны России опубликовало видео переброски российских сил на Харьковское направление.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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