В ВГА Харьковской области сообщили об ожесточенных боях в Балаклее
Российские военные пытаются выбить украинские силы из Балаклеи на контролируемой России части Харьковской области, в пригородах идут ожесточенные бои, а город, по сути, не контролируется, сообщил глава пророссийской ВГА региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».
«Сложная гуманитарная обстановка (в Балаклее)... там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои, и наши войска сдерживают на подступах», – цитирует его «РИА Новости».
Непростая обстановка и под Шевченково, подтянутые российские резервы дают отпор, добавил он. По его оценке, ВСУ пытаются «показать картинку» западным странам, как они поднимают флаг над каким-нибудь населенным пунктом, не считаясь с большими потерями.
Минобороны России, в свою очередь, опубликовало видео переброски российских сил на Харьковское направление.
Ранее власти начали эвакуацию населения Купянского района Харьковской области на территорию ЛНР и России. Союзные силы продолжают удерживать Купянск, несмотря на сложную военную обстановку, сообщили местные власти. Глава района Максим Губин заявил, что город Купянск остается в «достаточной безопасности».
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