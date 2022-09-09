В ВГА Харьковской области сообщили об ожесточенных боях в Балаклее

«Сложная гуманитарная обстановка (в Балаклее)... там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои, и наши войска сдерживают на подступах», – цитирует его «РИА Новости».