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В ВГА Харьковской области сообщили об ожесточенных боях в Балаклее

Ведомости

Российские военные пытаются выбить украинские силы из Балаклеи на контролируемой России части Харьковской области, в пригородах идут ожесточенные бои, а город, по сути, не контролируется, сообщил глава пророссийской ВГА региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

«Сложная гуманитарная обстановка (в Балаклее)... там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои, и наши войска сдерживают на подступах», – цитирует его «РИА Новости».

Непростая обстановка и под Шевченково, подтянутые российские резервы дают отпор, добавил он. По его оценке, ВСУ пытаются «показать картинку» западным странам, как они поднимают флаг над каким-нибудь населенным пунктом, не считаясь с большими потерями.

Минобороны России, в свою очередь, опубликовало видео переброски российских сил на Харьковское направление.

Ранее власти начали эвакуацию населения Купянского района Харьковской области на территорию ЛНР и России. Союзные силы продолжают удерживать Купянск, несмотря на сложную военную обстановку, сообщили местные власти. Глава района Максим Губин заявил, что город Купянск остается в «достаточной безопасности».

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Ранее по теме: В Харьковской области рекомендовали семьям с детьми покинуть опасные районы

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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