В Харьковской области рекомендовали семьям с детьми покинуть опасные районы
В Харьковскую область входят резервные соединения Вооруженных сил, власти региона рекомендуют семьям с детьми на время уехать из опасных районов. Об этом сообщил председатель совета министров области Андрей Алексеенко. Его слова передает пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) области в своем Telegram-канале.
«Балаклея и Шевченково остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей. В Харьковскую область входят все новые резервные соединения Вооруженных сил», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бои продолжают идти по всей линии соприкосновения. В связи с этим ВГА посоветовала семьям с детьми временно покинуть опасные районы.
По данным ТАСС, под контролем сил России и Луганской народной республики находится около 20% территории Харьковской области. Военно-гражданские администрации действуют в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань.
Ранее глава пророссийской ВГА региона Виталий Ганчев сообщил, что в Купянском районе области началась эвакуация женщин и детей из-за постоянных обстрелов украинских военных. Накануне в администрации региона рассказали, что по социальным объектам Купянска, в том числе по пункту пребывания беженцев Балаклеи, был нанесен ракетный удар.
Сегодня ВСУ также предприняли попытку окружить город Балаклею в Харьковской области. Как сообщил Ганчев, попытка окружения была предотвращена Вооруженными силами РФ. Он отметил, что Балаклея и несколько других населенных пунктов поблизости постоянно находятся под обстрелами.
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