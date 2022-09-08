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В Харьковской области рекомендовали семьям с детьми покинуть опасные районы

Ведомости

В Харьковскую область входят резервные соединения Вооруженных сил, власти региона рекомендуют семьям с детьми на время уехать из опасных районов. Об этом сообщил председатель совета министров области Андрей Алексеенко. Его слова передает пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) области в своем Telegram-канале.

«Балаклея и Шевченково остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей. В Харьковскую область входят все новые резервные соединения Вооруженных сил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бои продолжают идти по всей линии соприкосновения. В связи с этим ВГА посоветовала семьям с детьми временно покинуть опасные районы. 

По данным ТАСС, под контролем сил России и Луганской народной республики находится около 20% территории Харьковской области. Военно-гражданские администрации действуют в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. 

Ранее глава пророссийской ВГА региона Виталий Ганчев сообщил, что в Купянском районе области началась эвакуация женщин и детей из-за постоянных обстрелов украинских военных. Накануне в администрации региона рассказали, что по социальным объектам Купянска, в том числе по пункту пребывания беженцев Балаклеи, был нанесен ракетный удар. 

Сегодня ВСУ также предприняли попытку окружить город Балаклею в Харьковской области. Как сообщил Ганчев, попытка окружения была предотвращена Вооруженными силами РФ. Он отметил, что Балаклея и несколько других населенных пунктов поблизости постоянно находятся под обстрелами.

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Ранее по теме: Российские военные отбили попытку ВСУ окружить Балаклею

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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