В Харьковской области рекомендовали семьям с детьми покинуть опасные районы

Сегодня ВСУ также предприняли попытку окружить город Балаклею в Харьковской области. Как сообщил Ганчев, попытка окружения была предотвращена Вооруженными силами РФ. Он отметил, что Балаклея и несколько других населенных пунктов поблизости постоянно находятся под обстрелами.