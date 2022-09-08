Российские военные отбили попытку ВСУ окружить Балаклею

«В районе Балаклеи вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены», – заявил Ганчев (цитата по «РИА Новости»).