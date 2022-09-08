Российские военные отбили попытку ВСУ окружить Балаклею
Вооруженные силы (ВС) России отразили попытку украинских военных окружить город Балаклею в Харьковской области, рассказал в эфире «России 24» глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
«В районе Балаклеи вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены», – заявил Ганчев (цитата по «РИА Новости»).
Глава ВГА Харьковской области подчеркнул, что Балаклея находится под контролем российской стороны и в городе все в порядке, но, как и все населенные пункты поблизости, постоянно находится под обстрелами.
Ранее Ганчев сообщал, что из-за обстрелов со стороны украинских военных в Купянском районе Харьковской области начата эвакуация женщин и детей.
1 сентября представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ предприняли неудачные попытки наступления на Харьковском и Николаево-Криворожском направлениях.
По данным ТАСС, под контролем сил России и Луганской народной республики находится около 20% территории Харьковской области. Военно-гражданские администрации действуют в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань.