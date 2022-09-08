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Российские военные отбили попытку ВСУ окружить Балаклею

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России отразили попытку украинских военных окружить город Балаклею в Харьковской области, рассказал в эфире «России 24» глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«В районе Балаклеи вооруженные силы Украины предприняли попытку захвата города, взятия его в кольцо, но у них там получилось только по части территории прогнуть немного линию обороны, затем они были снова отброшены», – заявил Ганчев (цитата по «РИА Новости»).

Глава ВГА Харьковской области подчеркнул, что Балаклея находится под контролем российской стороны и в городе все в порядке, но, как и все населенные пункты поблизости, постоянно находится под обстрелами.

Ранее Ганчев сообщал, что из-за обстрелов со стороны украинских военных в Купянском районе Харьковской области начата эвакуация женщин и детей.

1 сентября представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ предприняли неудачные попытки наступления на Харьковском и Николаево-Криворожском направлениях.

По данным ТАСС, под контролем сил России и Луганской народной республики находится около 20% территории Харьковской области. Военно-гражданские администрации действуют в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных