Минобороны сообщило о безуспешных попытках ВСУ продвинуться по двум направлениям
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешные попытки наступления на харьковском и николо-криворожском направлениях, сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ на харьковском направлении. Потери противника составили свыше 50 человек», — сказал он, комментируя попытки ВСУ продвинуться по харьковскому направлению (цит. по ТАСС).
По информации Конашенкова, 56 оставшихся в живых человек 14-й механизированной бригады предприняли попытку отойти в сторону Харькова, в результате они попали под обстрел украинского националистического батальона «Кракен». Большинство отступающих погибли.
Что касается продолжающихся попыток наступлений по южному направлению в районе города Николаев, то оно также оказалось безуспешным. За сутки ВСУ потеряли более 350 человек. «Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих», — сообщили в Минобороны России (цит. по «РИА Новости»).
Ранее агентство Reuters сообщало о начавшемся наступлении украинских войск на южном направлении, позже глава Крыма Сергей Аксенов и замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опровергли эту информацию, подчеркнув, что украинская сторона не добилась успеха и несет огромные потери.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.