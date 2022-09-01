Минобороны сообщило о безуспешных попытках ВСУ продвинуться по двум направлениям

Что касается продолжающихся попыток наступлений по южному направлению в районе города Николаев, то оно также оказалось безуспешным. За сутки ВСУ потеряли более 350 человек. «Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих», — сообщили в Минобороны России (цит. по «РИА Новости»).