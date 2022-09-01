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Минобороны сообщило о безуспешных попытках ВСУ продвинуться по двум направлениям

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешные попытки наступления на харьковском и николо-криворожском направлениях, сообщил представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. 

«В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ на харьковском направлении. Потери противника составили свыше 50 человек», — сказал он, комментируя попытки ВСУ продвинуться по харьковскому направлению (цит. по ТАСС). 

По информации Конашенкова, 56 оставшихся в живых человек 14-й механизированной бригады предприняли попытку отойти в сторону Харькова, в результате они попали под обстрел украинского националистического батальона «Кракен». Большинство отступающих погибли. 

Что касается продолжающихся попыток наступлений по южному направлению в районе города Николаев, то оно также оказалось безуспешным. За сутки ВСУ потеряли более 350 человек. «Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих», — сообщили в Минобороны России (цит. по «РИА Новости»). 

Ранее агентство Reuters сообщало о начавшемся наступлении украинских войск на южном направлении, позже глава Крыма Сергей Аксенов и замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опровергли эту информацию, подчеркнув, что украинская сторона не добилась успеха и несет огромные потери.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных