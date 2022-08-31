Минобороны сообщило о новых потерях ВСУ при попытке наступления

О попытке наступления украинских сил в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях российские военные сообщили в понедельник. С тех пор ВСУ потеряли четыре боевых самолета, 63 танка, 59 бБМП, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1700 украинских военнослужащих.