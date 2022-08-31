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Минобороны сообщило о новых потерях ВСУ при попытке наступления

Ведомости

Очередная попытка вооруженных сил Украины (ВСУ) возобновить наступление на южном направлении закончилась провалом, сообщается в сводке Минобороны России, опубликованной в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Предпринятая попытка режима [президента Украины Владимира] Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась. В ходе безуспешных атак населённых пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками», – говорится в сообщении.

В частности, был разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе села Сухой Ставок. Военные также рассказали о попытке украинской стороны для деблокирования подразделений ВСУ переправить через реку Ингулец 12 танков, поставленных Киеву Варшавой. Большая их часть была уничтожена, лишь пять машин смогли вырваться обратно, добавили в Минобороны.

О попытке наступления украинских сил в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях российские военные сообщили в понедельник. С тех пор ВСУ потеряли четыре боевых самолета, 63 танка, 59 бБМП, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1700 украинских военнослужащих.

26 августа глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры России и Украины в текущей ситуации — это смертный приговор для Киева. Он также выразил уверенность в том, что оружие, которое поставляют на Украину западные страны, может переломить ход военных действий.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой были объявлены денацификация, демилитаризация страны и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выходе на административные границы ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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