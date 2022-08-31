Минобороны сообщило о новых потерях ВСУ при попытке наступления
Очередная попытка вооруженных сил Украины (ВСУ) возобновить наступление на южном направлении закончилась провалом, сообщается в сводке Минобороны России, опубликованной в Telegram-канале оборонного ведомства.
«Предпринятая попытка режима [президента Украины Владимира] Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась. В ходе безуспешных атак населённых пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками», – говорится в сообщении.
В частности, был разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе села Сухой Ставок. Военные также рассказали о попытке украинской стороны для деблокирования подразделений ВСУ переправить через реку Ингулец 12 танков, поставленных Киеву Варшавой. Большая их часть была уничтожена, лишь пять машин смогли вырваться обратно, добавили в Минобороны.
О попытке наступления украинских сил в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях российские военные сообщили в понедельник. С тех пор ВСУ потеряли четыре боевых самолета, 63 танка, 59 бБМП, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1700 украинских военнослужащих.
26 августа глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры России и Украины в текущей ситуации — это смертный приговор для Киева. Он также выразил уверенность в том, что оружие, которое поставляют на Украину западные страны, может переломить ход военных действий.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой были объявлены денацификация, демилитаризация страны и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выходе на административные границы ЛНР.
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