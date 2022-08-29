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Минобороны России подтвердило попытку наступления ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли сегодня попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, сообщило Минобороны России.

«Сегодня в течение дня по прямому указанию Владимира Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях», – говорится в сообщении.

Российские силы, пояснили в оборонном ведомстве, отразили атаку, нанеся противнику существенный урон: ВСУ потеряли более 560 военнослужащих, 26 танков, 23 БМП, девять других единиц бронетехники и два штурмовика Су-25.

«Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась», – добавили в Минобороны.

Информация о наступлении ВСУ на ряде направлений появилась в украинских СМИ и Telegram-каналах сегодня. После этого глава Крыма Сергей Аксенов и замглавы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов опровергли данные о наступлении ВСУ на южном направлении.

26 августа глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры России и Украины в текущей ситуации — это смертный приговор для Киева. Он также выразил уверенность в том, что оружие, которое поставляют на Украину западные страны, может переломить ход военных действий.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой были объявлены денацификация, демилитаризация страны и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выходе на административные границы ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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