Минобороны России подтвердило попытку наступления ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли сегодня попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях, сообщило Минобороны России.
«Сегодня в течение дня по прямому указанию Владимира Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях», – говорится в сообщении.
Российские силы, пояснили в оборонном ведомстве, отразили атаку, нанеся противнику существенный урон: ВСУ потеряли более 560 военнослужащих, 26 танков, 23 БМП, девять других единиц бронетехники и два штурмовика Су-25.
«Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась», – добавили в Минобороны.
Информация о наступлении ВСУ на ряде направлений появилась в украинских СМИ и Telegram-каналах сегодня. После этого глава Крыма Сергей Аксенов и замглавы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов опровергли данные о наступлении ВСУ на южном направлении.
26 августа глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры России и Украины в текущей ситуации — это смертный приговор для Киева. Он также выразил уверенность в том, что оружие, которое поставляют на Украину западные страны, может переломить ход военных действий.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой были объявлены денацификация, демилитаризация страны и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выходе на административные границы ЛНР.
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