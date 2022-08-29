Украинские военные пробили крышу корпуса ЗАЭС, где хранится топливо для реакторов
Украинские военные пробили перекрытие помещения спецкорпуса Запорожской АЭС, где хранится топливо для реактора, сообщил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Пробитая в результате удара боевиков Зеленского крыша спецкорпуса №1 Запорожской АЭС. В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС», — написал Рогов, прикрепив фотографии. При этом в ВГА отметили, что радиационный фон после последних обстрелов остается в норме.
Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга, в свою очередь, отметил, что украинские военные используют американскую гаубицу М777 для ударов по городу. «Выпущен снаряд из города Никополь, на противоположной стороне Днепра. Для стрельбы использовалась американская гаубица М777», — отметил он.
Ранее сегодня глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что миссия агентства отправилась на Запорожскую АЭС. Гросси еще раз подчеркнул, что целью миссии является обеспечение безопасности и сохранности «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что миссии гарантирована безопасность на время посещения ЗАЭС.
26 августа МИД России заявил, что украинская сторона делает все, чтобы сорвать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В дипломатическом ведомстве указали на то, что украинские войска наносят новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. В этот же день стало известно, что Украина лишилась электроэнергии, вырабатываемой ЗАЭС, — все шесть блоков станции оказались отключены от энергосистемы Украины.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЗАЭС. При этом Минобороны РФ не раз подчеркивало, что не использует объект в военных целях и не размещает на его территории вооружения. Обсуждение визита миссии МАГАТЭ на станцию идет с начала августа, когда обстрелы АЭС со стороны Украины существенно участились.
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