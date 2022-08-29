МАГАТЭ оставит несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) планирует оставить часть представителей на Запорожской АЭС на постоянной основе, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоит из примерно полутора десятка сотрудников секретариата агентства, занимающихся проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает большая команда сотрудников ООН, занимающихся вопросами логистики и безопасности», — отметил Ульянов (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, в намерения генерального директора входит оставить несколько человек на станции на постоянной основе. Миссия отбыла на ЗАЭС в понедельник утром.
Ранее сегодня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия агентства отправилась на Запорожскую АЭС. Гросси еще раз подчеркнул, что целью миссии является обеспечение безопасности и сохранности «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы».
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЗАЭС. При этом Минобороны РФ не раз подчеркивало, что не использует объект в военных целях и не размещает на его территории вооружения. Обсуждение визита миссии МАГАТЭ на станцию идет с начала августа, когда обстрелы АЭС участились. Россия и Украина обвиняют в атаках на станцию друг друга.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространенных Россией в Совете и Генассамблее ООН фотосвидетельствах обстрелов ЗАЭС со стороны Украины. Тогда он выразил надежду, что миссия МАГАТЭ состоится в ближайшее время.
16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Спустя неделю директор МАГАТЭ заявил, что миссия может состояться в течение нескольких дней в случае успешных переговоров.
25 августа издание Bloomberg сообщило, что поездка экспертов на ЗАЭС запланирована не позднее 5 сентября. В тот же день Гросси заявил, что лично возглавит эту миссию. Также гендиректор МАГАТЭ допустил, что присутствие экспертов на станции может стать постоянным.
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