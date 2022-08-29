Эксперты МАГАТЭ отправились на Запорожскую АЭC
Мисия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправилась на Запорожскую АЭС, сообщил в Twitter глава агентства Рафаэль Гросси.
«Этот день настал. Миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи находится в пути на Запорожскую АЭС», — написал он.
Глава МАГАТЭ добавил, что эксперты организации прибудут на станцию позднее на этой неделе. Гросси еще раз подчеркнул, что целью миссии является обеспечение безопасности и сохранности «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы».
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция получила от России и Украины гарантии безопасности для миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Он отметил, что «серьезно обеспокоен» обеспечением безопасности станции.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЗАЭС. При этом Минобороны РФ не раз подчеркивало, что не использует объект в военных целях и не размещает на его территории вооружения. Обсуждение визита миссии МАГАТЭ на станцию идет с начала августа, когда обстрелы АЭС участились. Россия и Украина обвиняют в атаках на станцию друг друга.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространенных Россией в Совете и Генассамблее ООН фотосвидетельствах обстрелов ЗАЭС со стороны Украины. Тогда он выразил надежду, что миссия МАГАТЭ состоится в ближайшее время.
16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Спустя неделю директор МАГАТЭ заявил, что миссия может состояться в течение нескольких дней в случае успешных переговоров.
25 августа издание Bloomberg сообщило, что поездка экспертов на ЗАЭС запланирована не позднее 5 сентября. В тот же день Гросси заявил, что лично возглавит эту миссию. Также гендиректор МАГАТЭ допустил, что присутствие экспертов на станции может стать постоянным.
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