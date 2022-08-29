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Эксперты МАГАТЭ отправились на Запорожскую АЭC

Ведомости

Мисия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отправилась на Запорожскую АЭС, сообщил в Twitter глава агентства Рафаэль Гросси.

«Этот день настал. Миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи находится в пути на Запорожскую АЭС», — написал он.

Глава МАГАТЭ добавил, что эксперты организации прибудут на станцию позднее на этой неделе. Гросси еще раз подчеркнул, что целью миссии является обеспечение безопасности и сохранности «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы». 

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция получила от России и Украины гарантии безопасности для миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Он отметил, что «серьезно обеспокоен» обеспечением безопасности станции.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЗАЭС. При этом Минобороны РФ не раз подчеркивало, что не использует объект в военных целях и не размещает на его территории вооружения. Обсуждение визита миссии МАГАТЭ на станцию идет с начала августа, когда обстрелы АЭС участились. Россия и Украина обвиняют в атаках на станцию друг друга. 

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Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространенных Россией в Совете и Генассамблее ООН фотосвидетельствах обстрелов ЗАЭС со стороны Украины. Тогда он выразил надежду, что миссия МАГАТЭ состоится в ближайшее время.

16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Спустя неделю директор МАГАТЭ заявил, что миссия может состояться в течение нескольких дней в случае успешных переговоров. 

25 августа издание Bloomberg сообщило, что поездка экспертов на ЗАЭС запланирована не позднее 5 сентября. В тот же день Гросси заявил, что лично возглавит эту миссию. Также гендиректор МАГАТЭ допустил, что присутствие экспертов на станции может стать постоянным. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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