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Аксенов опроверг данные СМИ о начале наступления ВСУ на южном направлении

Ведомости

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале опроверг появившуюся информацию о том, что вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление на южном направлении республики.

«Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе: украинские боевики якобы начали наступление на южном направлении. Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные «атаки» Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз. Украинские формирования несут жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях», — сказано в сообщении.

С аналогичным заявлением выступил и замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов, опровергнув наступление ВСУ на Херсон, передает ТАСС. «Это фейк. Наступление ВСУ — это некая иллюзия, кино. Никто никуда не наступает, никто не отступает. Это все фантазия. Живем спокойно, развиваемся», — сообщил он.

Ранее в некоторых украинских СМИ появилась информация о том, что Киев начал наступление по многим направлениям на юге Украины. Сегодня Николаевский водоканал сообщил о проблемах с водоснабжением в Николаеве, а ГУП Херсоноблэнерго — об аварии на электроподстанции и перебоях в работе насосной станции, из-за которой в Херсонской области отсутствует водоснабжение. При этом причиной прекращения водоснабжения в Николаеве не были боевые действия, подчеркнули в водоканале. Причину аварии в Херсонской области не назвали.

Ранее, 25 августа, на контролируемых Россией территориях Запорожской и Херсонской областей произошло отключение электроэнергии и частично – водоснабжения и мобильной связи. Обесточен, в частности, оказался весь Мелитополь в Запорожье, а также Херсон и некоторые населенные пункты региона. Пророссийские власти тогда назвали причиной обстрелы со стороны ВСУ.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область. По словам Аксенова, в регионе не осталось органов власти, подконтрольных Киеву. Большая часть Запорожской области также находится под контролем России. В обоих регионах были сформированы новые пророссийские администрации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных