Аксенов опроверг данные СМИ о начале наступления ВСУ на южном направлении

Ранее в некоторых украинских СМИ появилась информация о том, что Киев начал наступление по многим направлениям на юге Украины. Сегодня Николаевский водоканал сообщил о проблемах с водоснабжением в Николаеве, а ГУП Херсоноблэнерго — об аварии на электроподстанции и перебоях в работе насосной станции, из-за которой в Херсонской области отсутствует водоснабжение. При этом причиной прекращения водоснабжения в Николаеве не были боевые действия, подчеркнули в водоканале. Причину аварии в Херсонской области не назвали.