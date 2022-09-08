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В Купянском районе Харьковской области из-за обстрелов эвакуируют женщин и детей

Ведомости

В Купянске и Купянском районе Харьковской области из-за постоянных украинских обстрелов начата эвакуация женщин и детей, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу администрации города Виталия Ганчева.

«На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города», – сказал Ганчев.

Он добавил, что от обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ) жители получили «серьезный материальный и моральный ущерб».

Днем ранее издание сообщало, что по социальным объектам Купянска, в том числе по пункту пребывания беженцев Балаклеи, был нанесен ракетный удар.

По данным ТАСС, под контролем сил России и Луганской народной республики находится около 20% территории Харьковской области. Военно-гражданские администрации действуют в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань.

1 сентября представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ предприняли попытки наступления на Харьковском и Николаево-Криворожском направлениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных