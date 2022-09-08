В Купянском районе Харьковской области из-за обстрелов эвакуируют женщин и детей
В Купянске и Купянском районе Харьковской области из-за постоянных украинских обстрелов начата эвакуация женщин и детей, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу администрации города Виталия Ганчева.
«На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города», – сказал Ганчев.
Он добавил, что от обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ) жители получили «серьезный материальный и моральный ущерб».
Днем ранее издание сообщало, что по социальным объектам Купянска, в том числе по пункту пребывания беженцев Балаклеи, был нанесен ракетный удар.
По данным ТАСС, под контролем сил России и Луганской народной республики находится около 20% территории Харьковской области. Военно-гражданские администрации действуют в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань.
1 сентября представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ предприняли попытки наступления на Харьковском и Николаево-Криворожском направлениях.