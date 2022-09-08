В Купянском районе Харьковской области из-за обстрелов эвакуируют женщин и детей

«На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того, что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города», – сказал Ганчев.