Санатории Краснодарского края примут женщин с детьми из Харьковской области
Матерей с детьми, эвакуированных из опасных зон Харьковской области, смогут разместить в санаториях Краснодарского края, сообщает ТАСС со ссылкой на совет министров региона.
«Мам с детьми из опасных зон Харьковской области примет в своих здравницах Краснодарский край. Организацией безопасной эвакуации занимается военно-гражданская администрация региона», – сообщили там.
В совете министров добавили, что примут как тех, кого эвакуировали в организованном порядке, так и тех, кто приехал самостоятельно.
Пророссийские власти Харьковской области рекомендовали семьям с детьми покинуть опасные районы накануне. Отмечалось, что бои продолжают идти по всей линии соприкосновения. Сегодня началась эвакуация населения Купянского района Харьковской области на территорию ЛНР и России. Союзные силы продолжают удерживать Купянск, несмотря на сложную военную обстановку, сообщили местные власти. Глава района Максим Губин заявил, что город Купянск остается в «достаточной безопасности».
Ранее сегодня в ВГА сообщили об ожесточенных боях в пригородах Балаклеи, которая, по выражению главы администрации Виталия Ганчева, «по сути, не контролируется» российскими силами. Непростая обстановка и под Шевченково, подтянутые российские резервы дают отпор, добавил он.
В Минобороны в свою очередь рассказали об уничтожении более 50 и ранении свыше 120 бойцов 127-й бригады территориальной обороны, а также 14-й механизированной бригады ВСУ под Харьковом.
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