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Санатории Краснодарского края примут женщин с детьми из Харьковской области

Ведомости

Матерей с детьми, эвакуированных из опасных зон Харьковской области, смогут разместить в санаториях Краснодарского края, сообщает ТАСС со ссылкой на совет министров региона.

«Мам с детьми из опасных зон Харьковской области примет в своих здравницах Краснодарский край. Организацией безопасной эвакуации занимается военно-гражданская администрация региона», – сообщили там.

В совете министров добавили, что примут как тех, кого эвакуировали в организованном порядке, так и тех, кто приехал самостоятельно.

Пророссийские власти Харьковской области рекомендовали семьям с детьми покинуть опасные районы накануне. Отмечалось, что бои продолжают идти по всей линии соприкосновения. Сегодня началась эвакуация населения Купянского района Харьковской области на территорию ЛНР и России. Союзные силы продолжают удерживать Купянск, несмотря на сложную военную обстановку, сообщили местные власти. Глава района Максим Губин заявил, что город Купянск остается в «достаточной безопасности».

Ранее сегодня в ВГА сообщили об ожесточенных боях в пригородах Балаклеи, которая, по выражению главы администрации Виталия Ганчева, «по сути, не контролируется» российскими силами. Непростая обстановка и под Шевченково, подтянутые российские резервы дают отпор, добавил он.

В Минобороны в свою очередь рассказали об уничтожении более 50 и ранении свыше 120 бойцов 127-й бригады территориальной обороны, а также 14-й механизированной бригады ВСУ под Харьковом.

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Ранее по теме: В ВГА Харьковской области сообщили об ожесточенных боях в Балаклее

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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