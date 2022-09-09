Пророссийские власти Харьковской области сообщили об эвакуации жителей
Союзные силы продолжают удерживать Купянск, несмотря на сложную военную обстановку в Купянском районе Харьковской области. При этом власти начали эвакуацию населения на территорию ЛНР и России. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на районных властей.
Власти района рассказали, что стремятся максимально эвакуировать местных жителей. Отмечается, что их отвозят на территорию ЛНР и в Россию.
Глава района Максим Губин заявил, что город Купянск остается в «достаточной безопасности». При этом он указал на сложную обстановку в районе и уточнил, что Купянск продолжает находиться под контролем союзных войск.
Глава района добавил, что украинские военные предприняли попытки зайти в Купянский район Харьковской области, однако их действия не увенчались успехом.
Накануне пророссийские власти Харьковской области рекомендовали семьям с детьми покинуть опасные районы. Отмечалось, что бои продолжают идти по всей линии соприкосновения.
Ранее глава пророссийской ВГА региона Виталий Ганчев сообщил, что в Купянском районе области началась эвакуация женщин и детей из-за постоянных обстрелов украинских военных. Накануне в администрации региона рассказали, что по социальным объектам Купянска, в том числе по пункту пребывания беженцев Балаклеи, был нанесен ракетный удар.
Кроме того, накануне ВСУ предприняли попытку окружить город Балаклею в Харьковской области. Ганчаев подчеркнул, что попытку пресекли.
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