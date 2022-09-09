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Политика

Пророссийские власти Харьковской области сообщили об эвакуации жителей

Ведомости

Союзные силы продолжают удерживать Купянск, несмотря на сложную военную обстановку в Купянском районе Харьковской области. При этом власти начали эвакуацию населения на территорию ЛНР и России. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на районных властей. 

Власти района рассказали, что стремятся максимально эвакуировать местных жителей. Отмечается, что их отвозят на территорию ЛНР и в Россию. 

Глава района Максим Губин заявил, что город Купянск остается в «достаточной безопасности». При этом он указал на сложную обстановку в районе и уточнил, что Купянск продолжает находиться под контролем союзных войск. 

Глава района добавил, что украинские военные предприняли попытки зайти в Купянский район Харьковской области, однако их действия не увенчались успехом.

Накануне пророссийские власти Харьковской области рекомендовали семьям с детьми покинуть опасные районы. Отмечалось, что бои продолжают идти по всей линии соприкосновения. 

Ранее глава пророссийской ВГА региона Виталий Ганчев сообщил, что в Купянском районе области началась эвакуация женщин и детей из-за постоянных обстрелов украинских военных. Накануне в администрации региона рассказали, что по социальным объектам Купянска, в том числе по пункту пребывания беженцев Балаклеи, был нанесен ракетный удар.  

Кроме того, накануне ВСУ предприняли попытку окружить город Балаклею в Харьковской области. Ганчаев подчеркнул, что попытку пресекли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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