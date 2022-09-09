Пророссийские власти Харьковской области сообщили об эвакуации жителей

Союзные силы продолжают удерживать Купянск, несмотря на сложную военную обстановку в Купянском районе Харьковской области. При этом власти начали эвакуацию населения на территорию ЛНР и России. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на районных властей.