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Замминистра информации ДНР Безсонов сообщил о выводе российских войск из Изюма

Ведомости

Российские военные покинули Изюм и некоторые другие населенные пункты Харьковского направления, написал в своем Telegram-канале первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

«Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно, это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы... Просто воюем как умеем», — заявил он.

Также об уходе российской армии из Изюма сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. «Изюм оставлен. Российские войска отходят за Оскол», — написал он.

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8 сентября сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России отразили попытку украинских военных окружить город Балаклею в Харьковской области. Глава ВГА региона Виталий Ганчев подчеркнул, что Балаклея находится под контролем российской стороны и в городе все в порядке, но, как и все населенные пункты поблизости, постоянно подвергается обстрелам.

Также Ганчев заявил, что в Купянском районе области началась эвакуация женщин и детей из-за постоянных обстрелов украинских военных. Накануне в администрации региона рассказали, что по социальным объектам Купянска, в том числе по пункту пребывания беженцев Балаклеи, был нанесен ракетный удар.

По данным ТАСС, под контролем сил России и Луганской народной республики находится около 20% территории Харьковской области. Военно-гражданские администрации действуют в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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