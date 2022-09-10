Замминистра информации ДНР Безсонов сообщил о выводе российских войск из Изюма
Российские военные покинули Изюм и некоторые другие населенные пункты Харьковского направления, написал в своем Telegram-канале первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.
«Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно, это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы... Просто воюем как умеем», — заявил он.
Также об уходе российской армии из Изюма сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. «Изюм оставлен. Российские войска отходят за Оскол», — написал он.
8 сентября сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России отразили попытку украинских военных окружить город Балаклею в Харьковской области. Глава ВГА региона Виталий Ганчев подчеркнул, что Балаклея находится под контролем российской стороны и в городе все в порядке, но, как и все населенные пункты поблизости, постоянно подвергается обстрелам.
Также Ганчев заявил, что в Купянском районе области началась эвакуация женщин и детей из-за постоянных обстрелов украинских военных. Накануне в администрации региона рассказали, что по социальным объектам Купянска, в том числе по пункту пребывания беженцев Балаклеи, был нанесен ракетный удар.
По данным ТАСС, под контролем сил России и Луганской народной республики находится около 20% территории Харьковской области. Военно-гражданские администрации действуют в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань.