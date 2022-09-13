Российские дипломаты заявили об отказе Грузии пускать некоторых россиян в страну

Консульство еще 26 августа сообщало о проблемах с пересечением границы Грузии в пункте пропуска «Сарпи». Тогда дипломаты также отмечали, что отказы фиксируются «практически ежедневно», при этом они ничем не мотивированы. Сообщалось, что среди россиян, которых не пустили в Грузию, есть жители Северо-Кавказского федерального округа, Республики Крым, а также граждане ДНР и ЛНР, имеющие также российское гражданство.