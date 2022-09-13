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Российские дипломаты заявили об отказе Грузии пускать некоторых россиян в страну

Ведомости

Грузинские пограничники отказывают некоторым россиянам во въезде на территорию Грузии без объяснения причин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на генеральное консульство России в Трабзоне.

В частности, несколько раз в неделю туристы жалуются на турецко-грузинский автомобильный пункт пропуска «Сарпи». В дипмиссии уточнили, что причину отказа во въезде в Грузию россиянам не поясняют.

Консульство еще 26 августа сообщало о проблемах с пересечением границы Грузии в пункте пропуска «Сарпи». Тогда дипломаты также отмечали, что отказы фиксируются «практически ежедневно», при этом они ничем не мотивированы. Сообщалось, что среди россиян, которых не пустили в Грузию, есть жители Северо-Кавказского федерального округа, Республики Крым, а также граждане ДНР и ЛНР, имеющие также российское гражданство.

Вместе с тем грузинские власти заявляли, что заинтересованы в росте турпотока из России. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства сообщил, что экономика страны «выходит на двузначные показатели роста». По его словам, такого результата удалось достигнуть благодаря возросшему числу туристов до уровня 2019 г.

Также в сентябре глава Службы госбезопасности страны Григол Лилуашвили заявил, что путешественники из России не угрожают безопасности Грузии. Он призвал граждан не паниковать и уточнил, что «МВД и другие структуры на максимуме возможностей стараются отфильтровать нежелательных гостей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных