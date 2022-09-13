Российские дипломаты заявили об отказе Грузии пускать некоторых россиян в страну
В частности, несколько раз в неделю туристы жалуются на турецко-грузинский автомобильный пункт пропуска «Сарпи». В дипмиссии уточнили, что причину отказа во въезде в Грузию россиянам не поясняют.
Консульство еще 26 августа сообщало о проблемах с пересечением границы Грузии в пункте пропуска «Сарпи». Тогда дипломаты также отмечали, что отказы фиксируются «практически ежедневно», при этом они ничем не мотивированы. Сообщалось, что среди россиян, которых не пустили в Грузию, есть жители Северо-Кавказского федерального округа, Республики Крым, а также граждане ДНР и ЛНР, имеющие также российское гражданство.
Вместе с тем грузинские власти заявляли, что заинтересованы в росте турпотока из России. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства сообщил, что экономика страны «выходит на двузначные показатели роста». По его словам, такого результата удалось достигнуть благодаря возросшему числу туристов до уровня 2019 г.
Также в сентябре глава Службы госбезопасности страны Григол Лилуашвили заявил, что путешественники из России не угрожают безопасности Грузии. Он призвал граждан не паниковать и уточнил, что «МВД и другие структуры на максимуме возможностей стараются отфильтровать нежелательных гостей».
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