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Минобороны: Вооруженные силы России наносят удары по ВСУ на всех направлениях

Ведомости

Военно-космические силы (ВКС) России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные удары по подразделениям вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские ВКС поразили пункты дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артемовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки, а также подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе Харькова. По подсчетам Минобороны, в результате ударов за последние сутки были убиты или ранены порядка 800 украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Конашенков рассказал, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 12 пунктов управления, а также 47 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 152-х районах. Также уничтожены склады с вооружением и боеприпасами близ Павловки и Темировки Запорожской области, Новополя Донецкой народной республики, Великого Артаково и Оленовки в Николаевской области. Также уничтожены вертолет Ми-8, шесть беспилотников и семь реактивных снарядов.

Накануне Минобороны сообщило, что за сутки на Николаево-Криворожском направлении было уничтожено более 300 украинских военных, еще около 1000 получили ранения. По данным военного ведомства, с 6 по 10 сентября на этом и Харьковском направлениях погибло более 4000 солдат с украинской стороны, еще 8000 были ранены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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