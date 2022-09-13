Минобороны: Вооруженные силы России наносят удары по ВСУ на всех направлениях

По его словам, российские ВКС поразили пункты дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артемовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки, а также подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе Харькова. По подсчетам Минобороны, в результате ударов за последние сутки были убиты или ранены порядка 800 украинских военнослужащих и иностранных наемников.