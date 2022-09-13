Минобороны сообщило об уничтожении более 800 военных ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки более 800 человек, сообщается в сводке Минобороны России.
«В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными», – говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве пояснили, что Воздушно-космические силы России наносят массированные удары по украинским подразделениям по всем направлениям. Так, удары были нанесены по пунктам временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артёмовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки и др.
За сутки были поражены двадцать пунктов управления украинскими войсками, уничтожены пять складов с боеприпасами, сбиты шесть беспилотников и один вертолет Ми-8.
10 сентября Минобороны РФ сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. Накануне в ВГА Харьковской области пояснили, что на Харьковском направлении численность ВСУ превосходила российские войска в восемь раз. По словам главы пророссийской администрации региона Виталия Ганчева, российских военных отвели, чтобы сохранить личный состав.
Несмотря на отвод российских войск на территорию ДНР, российские власти заявили, что все цели спецоперации будут достигнуты. Сначала это подчеркнул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, затем – секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В Кремле сегодня также заявили, что планов объявить мобилизацию в стране в настоящий момент нет.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса