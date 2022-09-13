Минобороны сообщило об уничтожении более 800 военных ВСУ

10 сентября Минобороны РФ сообщило о выводе российских сил из городов Изюм и Балаклея в Харьковской области для переброски на территорию ДНР, чтобы нарастить усилия российской стороны на Донецком направлении. Накануне в ВГА Харьковской области пояснили, что на Харьковском направлении численность ВСУ превосходила российские войска в восемь раз. По словам главы пророссийской администрации региона Виталия Ганчева, российских военных отвели, чтобы сохранить личный состав.