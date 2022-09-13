Песков заявил о поддержке россиянами решений Путина

«Люди действительно консолидированы вокруг тех решений, которые принимает глава государства. Что касается иных точек зрения, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства, это плюрализм, но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма аккуратным», — сказал представитель Кремля.