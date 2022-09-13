Песков заявил о поддержке россиянами решений Путина
Россияне поддерживают решения, которые принимает президент России Владимир Путин, это доказывают социальные опросы и результаты выборов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Люди действительно консолидированы вокруг тех решений, которые принимает глава государства. Что касается иных точек зрения, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства, это плюрализм, но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма аккуратным», — сказал представитель Кремля.
Таким образом Песков прокомментировал критические высказывания авторов популярных Telegram-каналов из-за отвода российских войск на территорию ДНР. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, могут ли публикации в Telegram повлиять на мнение граждан России. В ответ Песков отметил, что общественное мнение остро и эмоционально реагирует на новости о спецоперации.
Накануне Песков заявил, что результаты прошедших выборов глав российских регионов можно рассматривать и как срез общественного мнения по проведению спецоперации на Украине.
12 августа ВЦИОМ опубликовал результаты опроса среди россиян об уровне доверия к президенту России Владимиру Путину. Он составил 81,3%. Также в исследовании отмечается, что 78,3% россиян одобряют деятельность российского лидера. Ранее ВЦИОМ представил итоги опроса о поддержке россиян спецоперации на Украине. Согласно исследованию, в августе в среднем 70% опрошенных ответили, что скорее поддерживают решение о проведение спецоперации. При этом 18% оценивают такой шаг негативно.
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