Песков: итоги выборов можно считать и срезом общественного мнения по СВО
Результаты прошедших выборов глав российских регионов можно рассматривать как и срез общественного мнения по проведению специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно. Конечно. Это показывает высокий уровень поддержки и действующего главы, и принимаемых им решений», – ответил он на вопрос, можно ли воспринимать прошедшее голосование в том числе как срез общественного мнения по спецоперации.
Как отметил Песков, все действующие губернаторы и врио остались на своих местах, в том числе благодаря поддержке президента Владимира Путина кандидатов, а также голосованию части населения в поддержку курса главы государства.
«Этот процент всегда присутствует, он значителен», – добавил он.
Сами выборы в Кремле расценивают как состоявшиеся и проведенные на очень высоком уровне, серьезных сбоев и инцидентов, которые могли бы повлиять на их результаты, не зафиксировано, отметил пресс-секретарь президента.
Песков также рассказал, что, как ожидается, Путин проведет встречу с избранными губернаторами, о ее дате сообщат позднее.
Выборы различных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября. Всего организовано около 4700 избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием по результатам подсчета изберут 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров. 10 сентября президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов Москвы.
7 сентября Путин заявил о поддержке действий страны большинством россиян.
6 сентября ВЦИОМ вновь опубликовал данные об отношении россиян к специальной военной операции России на Украине. Согласно исследованию, в августе в среднем 70% россиян ответили, что скорее поддерживают решение о проведение спецоперации. В июле таковых было 72%. При этом 18% заявили о негативном отношении к ней.
В августе гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал «Ведомостям», что, по их данным, тревоги из-за СВО у россиян стало меньше. По словам Федорова, людей может заботить разве что тема своей собственной работы и доходов. Они традиционно беспокоят граждан больше, чем остальные события. Федоров связывает нынешние тренды с «рутинизацией конфликта».
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