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Песков: итоги выборов можно считать и срезом общественного мнения по СВО

Ведомости

Результаты прошедших выборов глав российских регионов можно рассматривать как и срез общественного мнения по проведению специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно. Конечно. Это показывает высокий уровень поддержки и действующего главы, и принимаемых им решений», – ответил он на вопрос, можно ли воспринимать прошедшее голосование в том числе как срез общественного мнения по спецоперации.

Как отметил Песков, все действующие губернаторы и врио остались на своих местах, в том числе благодаря поддержке президента Владимира Путина кандидатов, а также голосованию части населения в поддержку курса главы государства.

«Этот процент всегда присутствует, он значителен», – добавил он.

Сами выборы в Кремле расценивают как состоявшиеся и проведенные на очень высоком уровне, серьезных сбоев и инцидентов, которые могли бы повлиять на их результаты, не зафиксировано, отметил пресс-секретарь президента.

Песков также рассказал, что, как ожидается, Путин проведет встречу с избранными губернаторами, о ее дате сообщат позднее.

92% россиян считают себя патриотами

По предварительным данным ЦИК, на выборах губернаторов и глав в 14 регионах победили представители «Единой России» и два самовыдвиженца. Окончательные итоги выборов будут подведены 15 сентября, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Выборы различных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября. Всего организовано около 4700 избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием по результатам подсчета изберут 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров. 10 сентября президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов Москвы.

7 сентября Путин заявил о поддержке действий страны большинством россиян.

«Наши действия направлены на защиту интересов русского народа, многонационального народа РФ в целом. Мы действуем исходя исключительно из этих соображений. И мы видим, что подавляющее число граждан на нашей стороне», – сказал он на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее по теме: В России завершилось голосование на региональных выборах

6 сентября ВЦИОМ вновь опубликовал данные об отношении россиян к специальной военной операции России на Украине. Согласно исследованию, в августе в среднем 70% россиян ответили, что скорее поддерживают решение о проведение спецоперации. В июле таковых было 72%. При этом 18% заявили о негативном отношении к ней.

В августе гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал «Ведомостям», что, по их данным, тревоги из-за СВО у россиян стало меньше. По словам Федорова, людей может заботить разве что тема своей собственной работы и доходов. Они традиционно беспокоят граждан больше, чем остальные события. Федоров связывает нынешние тренды с «рутинизацией конфликта».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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