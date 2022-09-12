Песков: итоги выборов можно считать и срезом общественного мнения по СВО

В августе гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал «Ведомостям», что, по их данным, тревоги из-за СВО у россиян стало меньше. По словам Федорова, людей может заботить разве что тема своей собственной работы и доходов. Они традиционно беспокоят граждан больше, чем остальные события. Федоров связывает нынешние тренды с «рутинизацией конфликта».