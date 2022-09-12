В России завершилось голосование на региональных выборах

В России завершилось голосование на региональных выборахПартия власти продемонстрировала ожидаемый на фоне обострения внешнеполитической ситуации результат
В России завершились выборы. В этом году в отличие от 2021 г., когда была федеральная кампания по выборам в Госдуму, избирательная кампания была скромной по размаху. Губернаторов выбирали на прямых выборах в 14 регионах, депутатов заксобраний – в шести. В 11 городах избирали депутатов административных центров. Муниципальные советы избирали в Москве.
Первые итоги
К вечеру 11 сентября уже было подсчитано значительное количество протоколов на выборах гордум в дальневосточных регионах. Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что партия «уверенно побеждает на выборах на Дальнем Востоке», в частности в гордумах Владивостока и Петропавловска-Камчатского.
К 18.30 по мск на выборах в гордуму Петропавловска-Камчатского «Единая Россия» набирала 54% по спискам, ЛДПР – 14%, КПРФ – 11%, «Справедливая Россия» – 7%. На выборах в Сахалинскую облдуму к 18.30 «Единая Россия» набирала 54%, КПРФ – 13%, ЛДПР – 8%, Партия пенсионеров – 7% и «Новые люди» – 8,5%. Итоги голосования с учетом избранных по одномандатным округам депутатов, которые влияют на итоговый расклад сил в парламентах (чаще в пользу власти), пока не подводились.
Губернаторские выборы, судя по предварительным результатам, не приносят партии власти никаких сюрпризов. В частности, по итогам подсчета 17% протоколов на выборах губернатора Томской области врио главы региона Владимир Мазур набрал 82% голосов. В Бурятии действующий глава региона Алексей Цыденов после подсчета 38% протоколов набирал 85%.
Но, например, мэром Нерюнгри в Якутии неожиданно стал кандидат от ЛДПР Илья Гудошник.
Дополнительная явка
С 2020 г. появилась возможность растягивать плебисцит во времени. В 2022 г. регионы не стали единообразно подходить к выбору числа дней для голосования. В три дня голосование проходило на губернаторских выборах девяти регионов, а также в пяти из шести субъектов РФ, где выбирают депутатов заксобраний. В результате явка по сравнению с прошлой кампанией 2017 г. немного подросла в субъектах РФ, где выборы шли два-три дня, но снизилась там, где голосовали по старинке: только 11 сентября.
В Свердловской области, где выборы проходят один день и не используется ДЭГ, явка на 18.00 11 сентября составила 25%. В 2017 г. на выборах в регионе итоговая явка составила 37,31% (участки закрываются в 20.00). В Бурятии, где тоже было однодневное голосование, явка к 18.00 составила 31,93%, в 2017 г. она была 36%. Явка на выборах главы Марий Эл на 15.30 была 20% (в 2017 г. на это время явка была 29,2%).
В Кировской же области явка на 18.00 составила 31% – здесь двухдневное голосование 10 и 11 сентября. В 2017 г. явка на выборах была 30,37%. На двухдневном голосовании в Томской области явка на губернаторских выборах на 18.00 составила 26,7%. На прошлых выборах итоговая явка была 25,77%.
На трехдневном голосовании самой высокой оказалась явка в Тамбовской области, которая традиционно показывает высокую электоральную активность, на 18.00 там проголосовали 55,51%. В 2020 г. на плановых выборах главы региона, которые тоже длились три дня, явка была 58%. В Рязанской области явка на 18.00 составила 41% – она превысила итоговую явку 2017 г.: 36,15%. В Удмуртии явка на 18.00 была 37,48% (в 2017 г. итоговая – 34,55%). В Ярославской области явка оказалась 22,54% на 15.00 (в 2017 г. итоговая явка была 33,88%). В Карелии явка на 15.00 составила 23,29% (в 2017 г. итоговая явка была 29,25%). В Саратовской области явка на 18.00 оказалась 50,29% (в 2017 г. итоговая явка была 54,73%). Во Владимирской области явка на 18.00 – 27,57% (в 2017 г. итоговая явка была 32,94%). В Калининградской области явка на 15.00 – 31% (итоговая явка в 2017 г. – 39%).
Особенность кампании
Выборы прошли на фоне обострения внешнеполитической ситуации и усиления санкционного давления на Россию, говорит руководитель ФоРГО Константин Костин: «Поэтому электоральная консолидация стала основным фактором, который определил итог». В результате «Единая Россия» получит один из лучших своих результатов, полагает Костин, и это будет значить, что эффект снижения электоральной базы после пенсионной реформы преодолен. Он считает, что оппозиционным партиям нужно работать с ДЭГ, использование которого будет расширяться.
Виден спад результатов КПРФ, говорит политолог Александр Кынев. В условиях патриотической консолидации всегда выигрывает власть, уверен он: «Поэтому КПРФ можно назвать электорально главными пострадавшими – за них проголосовало их ядро, а те, кто раньше из них голосовал из протестных настроений, предпочли проголосовать за другие партии». Результаты ЛДПР будут выше в тех регионах, где в кампанию больше вкладывали средств местные бизнесмены, отмечает он.
С политической точки зрения выборы продемонстрировали сплоченность общества и рост поддержки власти, считает политолог Ростислав Туровский: «Судя по первым результатам, решение этой задачи оказалось успешным. В немалой степени этому способствовало отсутствие у парламентской оппозиции собственной повестки, интересной для избирателя». То есть выборы в итоге почти везде превратились в референдумы о доверии власти, добавляет он.