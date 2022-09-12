В России завершилось голосование на региональных выборах

На трехдневном голосовании самой высокой оказалась явка в Тамбовской области, которая традиционно показывает высокую электоральную активность, на 18.00 там проголосовали 55,51%. В 2020 г. на плановых выборах главы региона, которые тоже длились три дня, явка была 58%. В Рязанской области явка на 18.00 составила 41% – она превысила итоговую явку 2017 г.: 36,15%. В Удмуртии явка на 18.00 была 37,48% (в 2017 г. итоговая – 34,55%). В Ярославской области явка оказалась 22,54% на 15.00 (в 2017 г. итоговая явка была 33,88%). В Карелии явка на 15.00 составила 23,29% (в 2017 г. итоговая явка была 29,25%). В Саратовской области явка на 18.00 оказалась 50,29% (в 2017 г. итоговая явка была 54,73%). Во Владимирской области явка на 18.00 – 27,57% (в 2017 г. итоговая явка была 32,94%). В Калининградской области явка на 15.00 – 31% (итоговая явка в 2017 г. – 39%).