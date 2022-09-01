Выборы не принесут сюрпризов для представителей власти

Выборы не принесут сюрпризов для представителей властиОсновное влияние на консенсус оказала специальная военная операция на Украине
«Патриотический консенсус», сложившийся после 24 февраля, оказался основным фактором, который влияет на ход избирательной кампании и скажется на результатах выборов. Это одна из тенденций нынешней кампании, которую привел руководитель Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), бывший начальник управления президента по внутренней политике Константин Костин на круглом столе, посвященном специфике предстоящих 11 сентября региональных выборов.
Проявился этот фактор в высоком рейтинге поддержки президента (см. врез), а следствием этого стало то, что кандидаты, которых он публично поддержал, получают преимущество. Кроме того, Костин заметил демотивацию несистемной оппозиции, особенно среди участников муниципальных выборов в Москве. Расширение применения практики дистанционного электронного голосования (ДЭГ) может привести к росту явки, полагает Костин.