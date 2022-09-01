Выборы не принесут сюрпризов для представителей власти

Проявился этот фактор в высоком рейтинге поддержки президента (см. врез), а следствием этого стало то, что кандидаты, которых он публично поддержал, получают преимущество. Кроме того, Костин заметил демотивацию несистемной оппозиции, особенно среди участников муниципальных выборов в Москве. Расширение применения практики дистанционного электронного голосования (ДЭГ) может привести к росту явки, полагает Костин.