Владимир Путин заканчивает серию встреч с идущими на выборы губернаторами

Президент завершает серию встреч с главами регионов, у которых сейчас идет избирательная кампания. Из 14 губернаторов и врио глав субъектов РФ, которые пойдут на прямые выборы, президент пока не встретился только с двумя – врио главы Рязанской области Павлом Малковым и врио губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным, подсчитали «Ведомости». Всего же «от власти» в этом году идет на выборы восемь врио, которые были назначены на эти должности в октябре 2021 г. и мае 2022 г., а также шесть губернаторов, которые идут на переизбрание.