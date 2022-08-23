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Владимир Путин заканчивает серию встреч с идущими на выборы губернаторами

Это увеличит их шансы на победу
Елена Мухаметшина
Владимир Путин раздает губернаторам (на фото – врио главы Владимирской области Александр Авдеев) поручения, которые могут помочь им во время выборов / Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент завершает серию встреч с главами регионов, у которых сейчас идет избирательная кампания. Из 14 губернаторов и врио глав субъектов РФ, которые пойдут на прямые выборы, президент пока не встретился только с двумя – врио главы Рязанской области Павлом Малковым и врио губернатора Саратовской области Романом Бусаргиным, подсчитали «Ведомости». Всего же «от власти» в этом году идет на выборы восемь врио, которые были назначены на эти должности в октябре 2021 г. и мае 2022 г., а также шесть губернаторов, которые идут на переизбрание.

22 августа президент встретился с врио главы Томской области Владимиром Мазуром. Путин в беседе подчеркнул, что в регионе нужно решать проблему ВИЧ. На предыдущей встрече 17 августа с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым президент обратил внимание на то, что в регионе много людей с диагнозом «алкоголизм» – в 2,6 раза выше, чем в целом по России. В августе президент также встретился с другими врио глав регионов – Максимом Егоровым (Тамбовская область), Юрием Зайцевым (Марий Эл), Александром Соколовым (Кировская область), Михаилом Евраевым (Ярославская область).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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