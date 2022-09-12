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ЦИК объявил итоги после подсчета 100% голосов в большинстве регионов

Ведомости

ЦИК сообщил предварительные итоги выборов глав регионов после подсчета 100% голосов в большинстве их них. По данным ЦИК, на выборах губернаторов и глав в 14 регионах победили представители «Единой России» и два самовыдвиженца.

В Бурятии победу на выборах одержал действующий глава региона Алексей Цыденов («Единая Россия») с результатом в 86,23%. В Карелии выиграл действующий губернатор Артур Парфенчиков («Единая Россия»), который набрал 69,14% голосов. В республике Марий Эл наибольшее количество голосов получил врио губернатора независимый кандидат Юрий Зайцев (82,45%).

В Удмуртии победил действующий глава региона Александр Бречалов («Единая Россия») с результатом в 64,37%. Во Владимирской области наибольшее количество голосов (83,68%) набрал врио губернатора Александр Авдеев, в Калининградской области— действующий глава региона Антон Алиханов (80,21%), кандидат от партии «Единая Россия».

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В Кировской области, согласно промежуточным результатам ЦИК, побеждает врио главы региона Александр Соколов («Единая Россия») с результатом 71,84%, в Новгородской — действующий глава Андрей Никитин («Единая Россия»), набравший 77,03%, в Рязанской — врио губернатора Павел Малков («Единая Россия»), получивший 84,55% голосов избирателей.

В Саратовской области побеждает врио губернатора Роман Бусаргин («Единая Россия») с результатом 72,58%, в Свердловской— губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), набравший 65,78% голосов, в Тамбовской — врио главы региона Максим Егоров («Единая Россия»), получивший 84,95% голосов.

В Томской области наибольшее количество голосов избирателей получил врио губернатора Владимир Мазур («Единая Россия») — 84,94% голосов. В Ярославской области победил врио губернатора Михаил Евраев (самовыдвижение) с результатом в 82,31%.

Выборы различных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября. Всего организовано около 4700 избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием по результатам подсчета изберут 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров. 10 сентября президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов Москвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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