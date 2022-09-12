ЦИК объявил итоги после подсчета 100% голосов в большинстве регионов
ЦИК сообщил предварительные итоги выборов глав регионов после подсчета 100% голосов в большинстве их них. По данным ЦИК, на выборах губернаторов и глав в 14 регионах победили представители «Единой России» и два самовыдвиженца.
В Бурятии победу на выборах одержал действующий глава региона Алексей Цыденов («Единая Россия») с результатом в 86,23%. В Карелии выиграл действующий губернатор Артур Парфенчиков («Единая Россия»), который набрал 69,14% голосов. В республике Марий Эл наибольшее количество голосов получил врио губернатора независимый кандидат Юрий Зайцев (82,45%).
В Удмуртии победил действующий глава региона Александр Бречалов («Единая Россия») с результатом в 64,37%. Во Владимирской области наибольшее количество голосов (83,68%) набрал врио губернатора Александр Авдеев, в Калининградской области— действующий глава региона Антон Алиханов (80,21%), кандидат от партии «Единая Россия».
В Кировской области, согласно промежуточным результатам ЦИК, побеждает врио главы региона Александр Соколов («Единая Россия») с результатом 71,84%, в Новгородской — действующий глава Андрей Никитин («Единая Россия»), набравший 77,03%, в Рязанской — врио губернатора Павел Малков («Единая Россия»), получивший 84,55% голосов избирателей.
В Саратовской области побеждает врио губернатора Роман Бусаргин («Единая Россия») с результатом 72,58%, в Свердловской— губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), набравший 65,78% голосов, в Тамбовской — врио главы региона Максим Егоров («Единая Россия»), получивший 84,95% голосов.
В Томской области наибольшее количество голосов избирателей получил врио губернатора Владимир Мазур («Единая Россия») — 84,94% голосов. В Ярославской области победил врио губернатора Михаил Евраев (самовыдвижение) с результатом в 82,31%.
Выборы различных уровней прошли в России с 9 по 11 сентября. Всего организовано около 4700 избирательных кампаний в 82 регионах. Прямым голосованием по результатам подсчета изберут 14 губернаторов, депутатов шести законодательных собраний и городских дум 12 административных центров. 10 сентября президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов Москвы.
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