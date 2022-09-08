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Общество

92% россиян считают себя патриотами

Ведомости

Доля россиян, считающих себя патриотами, существенно выросла на фоне спецоперации на Украине, достигнув 92%. Об этом заявил гендиректор Фонда содействия изучению общественного мнения ВЦИОМ Константин Абрамов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Патриотами себя сегодня называют 92% россиян. И поверьте, за последнее время, за последний год, процент таких людей вырос существенно, даже среди молодых людей», – приводит его слова газета «Известия».

Консолидация общества произошла на фоне российской спецоперации на Украине, добавил Абрамов, уточнив, что патриотами в этом контексте являются поддерживающие страну россияне.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о поддержке действий страны большинством россиян. 

«Наши действия направлены на защиту интересов русского народа, многонационального народа РФ в целом. Мы действуем исходя исключительно из этих соображений. И мы видим, что подавляющее число граждан на нашей стороне», – сказал он на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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6 сентября ВЦИОМ вновь опубликовал данные об отношении россиян к специальной военной операции России на Украине. Согласно исследованию, в августе в среднем 70% россиян ответили, что скорее поддерживают решение о проведение спецоперации. В июле таковых было 72%. При этом 18% заявили о негативном отношении к ней.

Понимание целей спецоперации также не изменилось. 39% респондентов считают, что целью является защита России, срыв планов НАТО разместить на Украине свои базы, а также разоружение Украины. Каждый пятый (20%) заявил, что российские военные выступают за защиту жителей ДНР И ЛНР.

Также ВЦИОМ привел данные о протестном потенциале в обществе. Если в начале 2022 г. он достигал 18-21%, то в настоящее время не превышает 12%. Принять участие в протестах лично готовы 11% опрошенных.

В августе гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал «Ведомостям», что, по их данным, тревоги из-за СВО у россиян стало меньше. По словам Федорова, людей может заботить разве что тема своей собственной работы и доходов. Они традиционно беспокоят граждан больше, чем остальные события. Федоров связывает нынешние тренды с «рутинизацией конфликта».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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