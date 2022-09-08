92% россиян считают себя патриотами
Доля россиян, считающих себя патриотами, существенно выросла на фоне спецоперации на Украине, достигнув 92%. Об этом заявил гендиректор Фонда содействия изучению общественного мнения ВЦИОМ Константин Абрамов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Патриотами себя сегодня называют 92% россиян. И поверьте, за последнее время, за последний год, процент таких людей вырос существенно, даже среди молодых людей», – приводит его слова газета «Известия».
Консолидация общества произошла на фоне российской спецоперации на Украине, добавил Абрамов, уточнив, что патриотами в этом контексте являются поддерживающие страну россияне.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о поддержке действий страны большинством россиян.
6 сентября ВЦИОМ вновь опубликовал данные об отношении россиян к специальной военной операции России на Украине. Согласно исследованию, в августе в среднем 70% россиян ответили, что скорее поддерживают решение о проведение спецоперации. В июле таковых было 72%. При этом 18% заявили о негативном отношении к ней.
Понимание целей спецоперации также не изменилось. 39% респондентов считают, что целью является защита России, срыв планов НАТО разместить на Украине свои базы, а также разоружение Украины. Каждый пятый (20%) заявил, что российские военные выступают за защиту жителей ДНР И ЛНР.
Также ВЦИОМ привел данные о протестном потенциале в обществе. Если в начале 2022 г. он достигал 18-21%, то в настоящее время не превышает 12%. Принять участие в протестах лично готовы 11% опрошенных.
В августе гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал «Ведомостям», что, по их данным, тревоги из-за СВО у россиян стало меньше. По словам Федорова, людей может заботить разве что тема своей собственной работы и доходов. Они традиционно беспокоят граждан больше, чем остальные события. Федоров связывает нынешние тренды с «рутинизацией конфликта».
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