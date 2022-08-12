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ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину превысил 81%

Ведомости

Уровень доверия президенту среди россиян составил 81,3%, что на 0,5 п. п. выше, чем неделю назад, следует из данных ВЦИОМ. Опрос проводился в неделю с 1 по 7 августа, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

В исследовании отмечается, что 78,3% россиян одобряют деятельность президента, в то время как работе премьер-министра и правительства РФ дали положительную оценку только 52,2% опрошенных.

Россияне выразили свое мнение и о главах партий. Уровень доверия председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову составил 33,8% (+1,8 п. п. за неделю), руководителю фракции «Справедливая Россия» Сергею Миронову — 31,3% опрошенных (+0,7 п. п. за неделю), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому— 18,6% (+0,9 п. п. за неделю), а председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 11,6% (+2,7 п. п. за неделю).

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Также ВЦИОМ собрал среди россиян данные по поддержке партий. «Единая Россия» получила 40,7% положительных голосов (плюс 0,4 п. п. за неделю), КПРФ — 10,8% (плюс 0,2 п. п. за неделю), «Новые люди» — 4,2% (минус 0,2 п. п. за неделю), ЛДПР — 7,5% (минус 0,4 п. п. за неделю), «Справедливая Россия» — 5,7 % (плюс 0,2 п. п. за неделю).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных