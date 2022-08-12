ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину превысил 81%

Уровень доверия президенту среди россиян составил 81,3%, что на 0,5 п. п. выше, чем неделю назад, следует из данных ВЦИОМ. Опрос проводился в неделю с 1 по 7 августа, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.