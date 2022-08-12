ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину превысил 81%
Уровень доверия президенту среди россиян составил 81,3%, что на 0,5 п. п. выше, чем неделю назад, следует из данных ВЦИОМ. Опрос проводился в неделю с 1 по 7 августа, в нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.
В исследовании отмечается, что 78,3% россиян одобряют деятельность президента, в то время как работе премьер-министра и правительства РФ дали положительную оценку только 52,2% опрошенных.
Россияне выразили свое мнение и о главах партий. Уровень доверия председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову составил 33,8% (+1,8 п. п. за неделю), руководителю фракции «Справедливая Россия» Сергею Миронову — 31,3% опрошенных (+0,7 п. п. за неделю), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому— 18,6% (+0,9 п. п. за неделю), а председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 11,6% (+2,7 п. п. за неделю).
Также ВЦИОМ собрал среди россиян данные по поддержке партий. «Единая Россия» получила 40,7% положительных голосов (плюс 0,4 п. п. за неделю), КПРФ — 10,8% (плюс 0,2 п. п. за неделю), «Новые люди» — 4,2% (минус 0,2 п. п. за неделю), ЛДПР — 7,5% (минус 0,4 п. п. за неделю), «Справедливая Россия» — 5,7 % (плюс 0,2 п. п. за неделю).
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