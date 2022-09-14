В Белом доме заявили о большом военном потенциале России
Россия обладает мощной армией, которую при необходимости можно использовать не только на Украине. Такое заявление сделал в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«В распоряжении [президента РФ Владимира] Путина все еще остается чрезвычайно крупный военный потенциал, который можно использовать не только на Украине, но и потенциально в других местах», — сказал Кирби (цитата по ТАСС).
Он добавил, что Москва столкнулась «со многими проблемами», но по-прежнему обладает огромной армией, которая «способна нанести большой ущерб». Представитель Белого дома также напомнил, что Пентагон в новой стратегии национальной обороны признал Россию «острой угрозой». По его словам, это очень точная формулировка.
В марте 2022 г. США представили новую стратегию национальной безопасности, в которой заявили об угрозах России и КНР. В документе отмечалось, что Вашингтон продолжит сотрудничество «с союзниками и партнерами по НАТО», чтобы сдерживать «российскую агрессию».
Кроме того, в конце июня была представлена новая стратегическая концепция НАТО. В ней Россию охарактеризовали как «главную угрозу безопасности» и потребовали от Москвы немедленно остановить спецоперацию на Украине. К Белоруссии обратились с призывом «прекратить соучастие» в военных действиях. Члены НАТО также сошлись на том, что будут и дальше противостоять «безответственной риторике» и «враждебным действиям» России.
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