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Политика

В Белом доме заявили о большом военном потенциале России

Ведомости

Россия обладает мощной армией, которую при необходимости можно использовать не только на Украине. Такое заявление сделал в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«В распоряжении [президента РФ Владимира] Путина все еще остается чрезвычайно крупный военный потенциал, который можно использовать не только на Украине, но и потенциально в других местах», — сказал Кирби (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Москва столкнулась «со многими проблемами», но по-прежнему обладает огромной армией, которая «способна нанести большой ущерб». Представитель Белого дома также напомнил, что Пентагон в новой стратегии национальной обороны признал Россию «острой угрозой». По его словам, это очень точная формулировка.

В марте 2022 г. США представили новую стратегию национальной безопасности, в которой заявили об угрозах России и КНР. В документе отмечалось, что Вашингтон продолжит сотрудничество «с союзниками и партнерами по НАТО», чтобы сдерживать «российскую агрессию».

Кроме того, в конце июня была представлена новая стратегическая концепция НАТО. В ней Россию охарактеризовали как «главную угрозу безопасности» и потребовали от Москвы немедленно остановить спецоперацию на Украине. К Белоруссии обратились с призывом «прекратить соучастие» в военных действиях. Члены НАТО также сошлись на том, что будут и дальше противостоять «безответственной риторике» и «враждебным действиям» России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных