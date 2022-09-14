В Белом доме заявили о большом военном потенциале России

Кроме того, в конце июня была представлена новая стратегическая концепция НАТО. В ней Россию охарактеризовали как «главную угрозу безопасности» и потребовали от Москвы немедленно остановить спецоперацию на Украине. К Белоруссии обратились с призывом «прекратить соучастие» в военных действиях. Члены НАТО также сошлись на том, что будут и дальше противостоять «безответственной риторике» и «враждебным действиям» России.