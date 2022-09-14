На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

По некоторым участкам границы между Киргизией и Таджикистаном у стран нет договоренностей, поэтому на этих отрезках периодически случаются столкновения пограничных служб. Так, в июне перестрелка произошла между таджикистанским погранпостом «Кех» и киргизским постом «Булак-Башы». Киргизия обвинила таджикскую сторону в применении минометов и гранатометов.