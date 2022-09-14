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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Ведомости

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«14 сентября на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия», — рассказали в пресс-службе погранслужбы. Уточняется, что перестрелка случилась в районе Булак-Башы Баткенской области Киргизии.

Как отмечает киргизская сторона, пограннаряд встретил таджикистанских пограничников, которые нарушили «ранее достигнутые договоренности» и заняли боевые позиции «на неописанном участке госграницы». В итоге таджикская сторона проигнорировала требование покинуть территорию и открыла огонь. В ответ киргизские пограничники также применили оружие.

В погранслужбе ГКНБ Киргизии указали на применение минометов таджикистанскими пограничниками. По состоянию на 06:30 мск перестрелка периодически продолжалась, уточнили в погранслужбе Киргизии. По предварительным данным, погибших и пострадавших с киргизской стороны нет.

Также начальник Баткенского областного управления погранслужбы провел по телефону переговоры с главой Согдийского областного управления погранслужбы Таджикистана. Отмечается, что стороны запланировали встречу для стабилизации ситуации.

По некоторым участкам границы между Киргизией и Таджикистаном у стран нет договоренностей, поэтому на этих отрезках периодически случаются столкновения пограничных служб. Так, в июне перестрелка произошла между таджикистанским погранпостом «Кех» и киргизским постом «Булак-Башы». Киргизия обвинила таджикскую сторону в применении минометов и гранатометов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных