На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пограничную службу киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
«14 сентября на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия», — рассказали в пресс-службе погранслужбы. Уточняется, что перестрелка случилась в районе Булак-Башы Баткенской области Киргизии.
Как отмечает киргизская сторона, пограннаряд встретил таджикистанских пограничников, которые нарушили «ранее достигнутые договоренности» и заняли боевые позиции «на неописанном участке госграницы». В итоге таджикская сторона проигнорировала требование покинуть территорию и открыла огонь. В ответ киргизские пограничники также применили оружие.
В погранслужбе ГКНБ Киргизии указали на применение минометов таджикистанскими пограничниками. По состоянию на 06:30 мск перестрелка периодически продолжалась, уточнили в погранслужбе Киргизии. По предварительным данным, погибших и пострадавших с киргизской стороны нет.
Также начальник Баткенского областного управления погранслужбы провел по телефону переговоры с главой Согдийского областного управления погранслужбы Таджикистана. Отмечается, что стороны запланировали встречу для стабилизации ситуации.
По некоторым участкам границы между Киргизией и Таджикистаном у стран нет договоренностей, поэтому на этих отрезках периодически случаются столкновения пограничных служб. Так, в июне перестрелка произошла между таджикистанским погранпостом «Кех» и киргизским постом «Булак-Башы». Киргизия обвинила таджикскую сторону в применении минометов и гранатометов.
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