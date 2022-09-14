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Песков: падение спроса на российский газ в Европе компенсируется за счет других стран

Ведомости

Падения спроса на газ в Европе компенсирует интерес к нему в активно развивающихся регионах мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Европа — это не единственный потребитель природного газа и не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития. Есть регионы, которые развиваются гораздо более высокими темпами и имеют гораздо более амбициозные программы развития. В этих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении», — объяснил Песков.

Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли перебои с поставками газа из России в страны Европы. В том числе, они вызваны проблемами с техническим обслуживанием турбин для «Северного потока» из-за санкций Запада против России.

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Испанская газета La Vanguardia со ссылкой на оценку независимого консультанта по энергетическому рынку ICIS пишет, что газа в хранилищах ЕС хватит до февраля 2023 г., если Евросоюз и те страны, с которыми у блока есть общая сеть поставок, не смогут сократить потребление газа минимум на 10%. При этом возобновление поставок газа из России позволило бы Европе продержаться до марта, хотя и с рекордно низкими значениями заполненности газохранилищ, считают эксперты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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