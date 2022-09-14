Песков: падение спроса на российский газ в Европе компенсируется за счет других стран
Падения спроса на газ в Европе компенсирует интерес к нему в активно развивающихся регионах мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Европа — это не единственный потребитель природного газа и не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития. Есть регионы, которые развиваются гораздо более высокими темпами и имеют гораздо более амбициозные программы развития. В этих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении», — объяснил Песков.
Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли перебои с поставками газа из России в страны Европы. В том числе, они вызваны проблемами с техническим обслуживанием турбин для «Северного потока» из-за санкций Запада против России.
Испанская газета La Vanguardia со ссылкой на оценку независимого консультанта по энергетическому рынку ICIS пишет, что газа в хранилищах ЕС хватит до февраля 2023 г., если Евросоюз и те страны, с которыми у блока есть общая сеть поставок, не смогут сократить потребление газа минимум на 10%. При этом возобновление поставок газа из России позволило бы Европе продержаться до марта, хотя и с рекордно низкими значениями заполненности газохранилищ, считают эксперты.
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