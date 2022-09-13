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Экономика

ЕС может ограничить поставки газа из России в конце осени

Ведомости

Евросоюз может ограничить объемы поставок российского газа в конце осени, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

«Еврокомиссия работает и изучает различные инструменты, чтобы понять, как ЕС может ограничить объемы поставок российского газа как можно скорее, при этом не заставляя это делать страны, которые все еще сильно зависят от импорта российского газа», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, не исключено, что ограничение импорта российского газа, аналогичное запрету ЕС на поставки нефти, станет частью будущего пакета санкций против России, особенно к концу осени, когда мощности хранилищ достигнут своего максимума.

Как ранее сообщали власти ФРГ, газохранилища страны заполнены на 85% раньше срока. При этом они отмечали, что ситуация может ухудшиться в дальнейшем, а потребители должны готовиться к продолжению росту цен на газ, говорится в отчете.

Министры энергетики стран Евросоюза в Брюсселе в ходе экстренного заседания Совета ЕС по энергетике 9 сентября не смогли согласовать введение потолка цен на российский газ. Источники Bloomberg пояснили, что страны ЕС не спешат ограничивать цены только на российский газ из-за опасений, что РФ в ответ может полностью прекратить его поставки.

О том, что Россия не станет продавать ЕС энергоресурсы на невыгодных для себя условиях, говорил президент РФ Владимир Путин 7 сентября на ВЭФ-2022 во Владивостоке, назвав идею административным способом ограничить цены на газ из России «чушью и бредом». «Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем! И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам», — предупредил Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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