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На границе Пакистана и Афганистана произошла перестрелка

Ведомости

В ночь на среду на границе Афганистана и Пакистана произошла перестрелка между военными, сообщило агентство Associated Press.

Власти Пакистана заявили, что талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) обстреляли пограничный пост в Курраме, в результате чего погибли трое пакистанских военнослужащих.

Представители талибов в свою очередь заявили, что пытались помешать строительству пакистанским силами КПП около границы. По их словам, несколько талибов подошли к ним с призывом прекратить строительство, но те открыли по ним огонь.

История «Талибана» и Пакистана тесно связана: именно пакистанская разведка ISI в прошлом и организовала «Талибан», а также способствовала его приходу к власти в 1996 и в 2021 гг. Отношения между правительством «Талибана» и Пакистаном, его последним союзником в регионе, стали ухудшаться вскоре после прихода талибов к власти. Так, уже в декабре 2021 г. талибы обстреляли пограничные посты пакистанских военных, сообщал «Интерфакс».

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Представители «Талибана» пришли к власти в очередной раз в августе 2021 г., после вывода из страны американских войск. С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, но сотрудничает с представителями движения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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