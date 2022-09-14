На границе Пакистана и Афганистана произошла перестрелка
В ночь на среду на границе Афганистана и Пакистана произошла перестрелка между военными, сообщило агентство Associated Press.
Власти Пакистана заявили, что талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) обстреляли пограничный пост в Курраме, в результате чего погибли трое пакистанских военнослужащих.
Представители талибов в свою очередь заявили, что пытались помешать строительству пакистанским силами КПП около границы. По их словам, несколько талибов подошли к ним с призывом прекратить строительство, но те открыли по ним огонь.
История «Талибана» и Пакистана тесно связана: именно пакистанская разведка ISI в прошлом и организовала «Талибан», а также способствовала его приходу к власти в 1996 и в 2021 гг. Отношения между правительством «Талибана» и Пакистаном, его последним союзником в регионе, стали ухудшаться вскоре после прихода талибов к власти. Так, уже в декабре 2021 г. талибы обстреляли пограничные посты пакистанских военных, сообщал «Интерфакс».
Представители «Талибана» пришли к власти в очередной раз в августе 2021 г., после вывода из страны американских войск. С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, но сотрудничает с представителями движения.
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