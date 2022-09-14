На границе Пакистана и Афганистана произошла перестрелка

История «Талибана» и Пакистана тесно связана: именно пакистанская разведка ISI в прошлом и организовала «Талибан», а также способствовала его приходу к власти в 1996 и в 2021 гг. Отношения между правительством «Талибана» и Пакистаном, его последним союзником в регионе, стали ухудшаться вскоре после прихода талибов к власти. Так, уже в декабре 2021 г. талибы обстреляли пограничные посты пакистанских военных, сообщал «Интерфакс».